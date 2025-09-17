Los Jonas Brothers filmarán Camp Rock 3 sin Demi Lovato

De acuerdo con reportes, la filmación de Camp Rock comenzó el 15 de septiembre en Vancouver

Los Jonas Brothers confirmaron oficialmente su participación en Camp Rock 3 luego de que circularan fotografías del rodaje en redes sociales. Nick, Joe y Kevin compartieron un video desde el set en Vancouver, Canadá, donde retomaron algunas de las frases más recordadas de la primera película de la saga.

El regreso de Connect 3

En el clip, Joe interpreta la línea: “No quiero desperdiciar mi verano en un campamento. Soy Shane Gray, por el amor de Dios”. Y Nick agrega: “Oye, hombre, solíamos amar este lugar. Hace tres años éramos campistas”. Finalmente, Kevin concluye: “Sí, hombre, aquí fue donde Connect 3 se conectó”, en referencia a la banda ficticia del universo de Camp Rock.

Joe Jonas también publicó un video individual en el que aparece caminando por un escenario con el logotipo de Camp Rock, repitiendo la frase de su personaje antes de que inicie la canción This is me, interpretada en la primera entrega por Demi Lovato.

¿Cuándo empezaron las grabaciones de Camp Rock 3?

Durante los últimos días circularon rumores sobre la presencia de Demi Lovato en el set. Sin embargo, la cantante se encontraba en Nueva York promocionando su próximo álbum, lo que descartó su participación en las primeras jornadas de grabación. En la lista confirmadas de actores no figura su nombre. Sin embargo ella será la productora de esta nueva entrega fílmica que se verá por Disney Plus.

De acuerdo con reportes, la filmación comenzó el 15 de septiembre en Vancouver.

Entre los nombres vinculados al proyecto se encuentran Lumi Pollack, la actriz Maria Canals-Barrera retomando su papel como la madre de Mitchie, Liamani Segura de Descendants 5 y Brooklyn Pitts, exintegrante de XOMGPOP!.

La propia Segura reaccionó al video publicado por los Jonas Brothers con un comentario en redes sociales: Íconos, leyendas Además de Camp Rock 3, los Jonas Brothers trabajan en una película navideña para Disney+, acompañada por un álbum especial de temporada que se lanzará a finales de este año.

