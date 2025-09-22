Selena Gómez, Meryl Streep y otros 400 artistas firman en apoyo de Jimmy Kimmel

Además se registraron protestas frente a la sede de Walt Disney en California y cancelaciones de suscripciones a Disney+

La cancelación del programa Jimmy Kimmel Live! por parte de ABC provocó un pronunciamiento de más de 400 artistas en defensa de la libertad de expresión. Entre los firmantes se encuentran Meryl Streep, Robert De Niro, Tom Hanks, Ben Affleck y Selena Gomez. La misiva fue elaborada junto a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

¿Qué dice la carta que firmaron a favor de Jimmy Kimmel?

El texto sostiene que la suspensión ocurrió tras “amenazas del Gobierno a una empresa privada con represalias” y advierte que la decisión representa un “momento oscuro para la libertad de expresión en nuestro país”. Los firmantes compararon el caso con la “caza de brujas” de la década de 1950 impulsada por el senador Joseph McCarthy.

Anthony D. Romero, director ejecutivo de la ACLU, afirmó que Estados Unidos vive “una era McCarthy moderna” y pidió movilización ciudadana para evitar que “el silenciamiento de artistas, periodistas y creativos” se convierta en una práctica extendida.

El apoyo a Kimmel también se expresó fuera del ámbito cultural. Hillary Clinton señaló en su cuenta de X que, aunque algunos comentarios de comediantes le parecieron “ofensivos, incluso indignantes”, nunca pidió su despido, porque “así no funciona Estados Unidos”.

Además de la carta, se registraron protestas frente a la sede de Walt Disney en California y cancelaciones de suscripciones a Disney+ por parte de figuras como Howard Stern y Cynthia Nixon. El documento finaliza con un llamado a defender la libertad de expresión “más allá de cualquier afiliación política”.

