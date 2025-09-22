Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Selena Gómez, Jimmy Kimmel y Meryl Streep
Selena Gómez, Jimmy Kimmel y Meryl StreepArchivo

Selena Gómez, Meryl Streep y otros 400 artistas firman en apoyo de Jimmy Kimmel

Además se registraron protestas frente a la sede de Walt Disney en California y cancelaciones de suscripciones a Disney+

La cancelación del programa Jimmy Kimmel Live! por parte de ABC provocó un pronunciamiento de más de 400 artistas en defensa de la libertad de expresión. Entre los firmantes se encuentran Meryl Streep, Robert De Niro, Tom Hanks, Ben Affleck y Selena Gomez. La misiva fue elaborada junto a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

RELACIONADAS
RELACIONADAS

¿Qué dice la carta que firmaron a favor de Jimmy Kimmel?

El texto sostiene que la suspensión ocurrió tras “amenazas del Gobierno a una empresa privada con represalias” y advierte que la decisión representa un “momento oscuro para la libertad de expresión en nuestro país”. Los firmantes compararon el caso con la “caza de brujas” de la década de 1950 impulsada por el senador Joseph McCarthy.

Anthony D. Romero, director ejecutivo de la ACLU, afirmó que Estados Unidos vive “una era McCarthy moderna” y pidió movilización ciudadana para evitar que “el silenciamiento de artistas, periodistas y creativos” se convierta en una práctica extendida.

El apoyo a Kimmel también se expresó fuera del ámbito cultural. Hillary Clinton señaló en su cuenta de X que, aunque algunos comentarios de comediantes le parecieron “ofensivos, incluso indignantes”, nunca pidió su despido, porque “así no funciona Estados Unidos”.

Taylor Swift

Taylor Swift sí estrenará Release Party of a Showgirl en Ecuador: Aquí los detalles

Leer más

Además de la carta, se registraron protestas frente a la sede de Walt Disney en California y cancelaciones de suscripciones a Disney+ por parte de figuras como Howard Stern y Cynthia Nixon. El documento finaliza con un llamado a defender la libertad de expresión “más allá de cualquier afiliación política”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Trump, el paracetamol y el autismo: "en Cuba no tienen, porque no tienen Tylenol"

  2. Un puerto de Guayaquil lanza un ZEDE con una apuesta de 10 millones de dólares

  3. Tasa de desempleo en Ecuador registra una leve caída en agosto

  4. Gobierno anuncia 5 medidas por alimentos contaminados en escuela de Guayaquil

  5. David Reinoso se vuelve viral por video sobre el paro y subsidio al diésel

LO MÁS VISTO

  1. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  2. Paro Nacional: minuto a minuto de la protesta en Ecuador, jornada 22 de septiembre

  3. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  4. Balón de Oro 2025: Hora y canal dónde ver EN VIVO hoy la gala de premiación

  5. Diego Londoño fue visto en Perú: la historia detrás del TikTok viral de Amy Solano

Te recomendamos