Alleh y Yorghaki están listos para hacer sonar el merenguetón en Guayaquil

Tras presentarse en Quito, el dúo venezolano actuará en Guayaquil el 20 de septiembre en el Coliseo Voltaire Paladines Polo

El dúo venezolano Alleh y Yorghaki ya se encuentran en Ecuador como parte de su gira mundial La Ciudad World Tour 2025, que ha agotado varias fechas a nivel mundial. Los artistas, en esta primera visita al país, se presentarán en dos ciudades ecuatorianas. El 18 de septiembre ofrecerán un concierto en el Ágora Casa de la Cultura en Quito, mientras que el 20 de septiembre llegarán al Coliseo Voltaire Paladines Polo en Guayaquil.

En conversación con EXPRESIONES mencionaron que estan muy emocionados por el recibimiento del público local. "Quito nos recibió excelentemente. Son muy entregados. La verdad es que en esta gira nos hemos dado cuenta que cada ciudad tiene una personalidad diferente pero Quito ha sido de los mejores de la gira", señaló Alleh. Por lo que esperan el mismo recibimiento de los guayaquileños.

Entradas para el show de Alleh y Yorghaki

Las entradas están disponibles a partir del 27 de junio de 2025 en TicketShow y sus puntos de venta físicos. Los precios confirmados son:

VIP: USD 30

Fan: USD 50

Output box: USD 70

La Ciudad box: USD 100

¿Quiénes son Alleh y Yorghaki?

Alleh Mezher inició su carrera en 2022 con la canción ‘Baby Guaya’, mientras que Yorghaki se ha consolidado como productor. Juntos publicaron recientemente su primer álbum La Ciudad, un proyecto trabajado durante 18 meses. “La ciudad suena a cuando te estás enamorando, para mí, es bien universal”, explicó Yorghaki en declaraciones a Billboard.

El repertorio del disco ha logrado repercusión internacional con temas que se viralizaron en TikTok, entre ellos:

‘Capaz (Merenguetón)’

‘El ingeniero’

‘Me late’

RELACIONADAS Roger Waters escupe el nombre de Daniel Noboa y lo acusa de apoyar a Israel

La ciudad que los unió

Roger Waters escupe el nombre de Daniel Noboa y lo acusa de apoyar a Israel Leer más

La ciudad a la que hacen referencia en este proyecto, es Valencia, de donde son originarios. Alleh y Yorghaki presentaron el disco La Ciudad en el Forum de Valencia con dos fechas consecutivas.

Con Quito y Guayaquil confirmados, el dúo buscará repetir la conexión vivida en su ciudad natal, donde consolidaron su propuesta como parte de lo que ya se considera uno de los movimientos musicales más relevantes del año en Venezuela.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!