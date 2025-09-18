Paulo Londra versus Guayaquil: El concierto dejó un empate de cariño

Llegaron apurados y agitados a escasos minutos de que de inicio el concierto de Paulo Londra en Guayaquil. Eran cuatro amigos, conocidos ese mismo día, que tras esperar a su artista favorito afuera del aeropuerto y el hotel simpatizaron y encontraron que tienen una misma pasión. Ellos son Sheila y Heidy Romero junto Otto e Ivania Gálvez, los cuatro fanáticos del argentino que al llegar al recinto respiraron hondo y gritaron de alegría porque podrían ver a su estrella en la primera localidad pese a no tener pases previamente.

RELACIONADAS Sabrina Carpenter es productora del nuevo especial de The Muppet show

Los fanáticos de Paulo Londra: Sheila y Heidy Romero junto Otto e Ivania Gálvez Miguel Canales// EXPRESO

Por la tarde del 18 de septiembre, horas antes del recital la suerte estuvo de su lado. Se encontraron con un miembro del equipo del trapero con quién lograron conectar y tras conocer su historia les obsequió los tickets. Aunque su misión incial era solo tomarse una foto con el artista urbano esto no fue posible, pero sí lograron estar en el Versus Tour.

Paulo Londra sobre la tarima secundaria. Miguel Canales// EXPRESO

Danny Ocean convierte el Coliseo Voltaire Paladines Polo en su Babylon Club Leer más

"Yo pensé que nunca vería a mi artista favorito. Eso es lo que pensaba cuando se retiró por problemas con sus exproductores pero ahora que volvió estoy feliz de verlo por primera vez en Guayaquil", señaló Sheila Romero. Los cuatro jóvenes se perdieron rápidamente entre la multitud para lograr estar lo más cercano posible a la tarima. Al igual que ellos, que vestían camisetas de la selección de Argentina, otros cientos de adolescentes lucían la albiceleste en honor al país de origen del cordobés. Las camisetas de beisbolistas y de las fechas del tour mundial que emprendió este 2025 fueron el outfit elegido por la mayoría de los presentes.

Paulo Londra apareció a escena a las 20:30, en horario totalmente puntual. Homerun fue la primera canción que interpretó, levantando todos los gritos de los presentes en el concierto. La algarabía se sintió desde el primer instante. El artista emergió sobre una tarima cuadrada en medio del escenario que también servía como pantalla, dando la sensación de que aparecía desde el mismo corazón del coliseo. Salió vistiendo jeans y una camiseta negra de mangas largas muy ajustada.

El show recorrió una amplia selección de su repertorio. Desde los temas recientes de su EP Versus como Sin cadenas, Plan A y Gracias, hasta los clásicos que marcaron su carrera como Adán y Eva, Tal vez y Nena Maldición. Además, hubo espacio para colaboraciones y covers, incluyendo Cuando te besé (junto a Becky G) y Protagonista, de Lit Killah. Canciones como Condenado para el millón, Toc Toc, Solo pienso en ti, BZRP Music Sessions #23 y Ramen para dos con María Becerra encendieron al público, mientras el final con Querido amigo y Adán y Eva selló la noche con emoción y ovaciones prolongadas.

Sacarse una selfie con su ídolo fue el mejor recuerdo para esta fanática. Miguel Canales// EXPRESO

El Versus Tour 2025, que ya pasó por España, México y varias capitales latinoamericanas, encontró en Guayaquil un público entregado que celebró la primera visita de Paulo Londra a la ciudad. Las luces, la tarima central y los efectos visuales hicieron que cada canción se sintiera cercana, generando un espectáculo completo que combinó potencia, intimidad y cercanía con los fans.

En algún punto se sintió que Paulo flotaba por el medio del escenario. La tarima secundaria sobre el escenario, que también servía como pantalla, lo había mezclarse con todo el juego de luces y lo ubicaba en medio de la pantalla logrando el efecto visual de levitación.

Paulo Londra como presidente del Ecuador. Miguel Canales// EXPRESO

Cuando por fin bajó a la pasarela su carisma quedó demostrado. Allí llamó a una de las chicas que estaban en la primera localidad para que bailaran juntos Recién soltera. La ecuatoriana demostró que había estudiado a la perfección la coreografía. Algo que llamó entre los presentes fue la silueta de cartón del presidente Daniel Noboa, esta vez modificada con la cara de Paulo Londra. El intérprete cuando lo vió exclamó: "¡Ese soy yo de presidente!", provocando que el coliseo retumbe en aplausos y gritos.

Paulo Ezequiel Londra Farías, nacido en Córdoba, Argentina, el 12 de abril de 1998, inició su carrera en 2017 con un estilo basado en rap y freestyle. Con el tiempo amplió su repertorio al trap latino, reguetón y pop rock, evitando contenidos violentos o misóginos en sus letras y abordando temas como amistad, romances y soledad. Tras un conflicto legal que lo mantuvo dos años en silencio, el lanzamiento de Plan A en 2022 marcó su regreso triunfal a la música. Desde entonces, ha consolidado su carrera con éxitos como Adán y Eva, Nena Maldición, Cuando te besé y colaboraciones internacionales, convirtiéndose en uno de los referentes de la música urbana argentina y latinoamericana.

Lolabúm tocará en Guayaquil con su nuevo tour Leer más

Con la energía de Quito aún fresca tras sus dos noches agotadas en el Coliseo General Rumiñahui, Paulo Londra reafirmó en Guayaquil que su regreso está lleno de fuerza, emoción y conexión con un público que lo esperaba desde hace años. La noche del 18 de septiembre quedó marcada en la memoria de todos los presentes, como la primera de muchas historias que este artista seguirá escribiendo en Ecuador y Latinoamérica.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!