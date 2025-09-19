Roger Waters escupe el nombre de Daniel Noboa y lo acusa de apoyar a Israel

El video de Waters coincidió con la abstención de Ecuador en la votación de la ONU del 12 de septiembre de 2025

El músico británico Roger Waters, exintegrante de Pink Floyd, publicó un video en sus redes sociales en el que cuestionó a varios mandatarios internacionales por su postura frente al conflicto en Medio Oriente. Entre los nombres que mencionó estuvo el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

¿A cuáles políticos crítico Roger Waters?

En la grabación, Waters pronunció los nombres de Daniel Noboa, Donald Trump, Benjamín Netanyahu y Javier Milei, y acompañó cada mención con un escupitajo en señal de rechazo. “Este es el fin para ustedes, y la gente como ustedes”, señaló, aludiendo a lo que calificó como una desconexión entre los gobiernos y la población.

El artista agregó en Instagram: “Somos muchos, ustedes unos pocos, y no somos roedores, somos seres humanos”, frase que se viralizó en redes sociales y que amplió su mensaje contra otros líderes como Emmanuel Macron y Keir Starmer. Waters los responsabilizó por permitir que continúe la violencia en Gaza.

Ecuador se abstuvo de vota en la Asamblea General de la ONU

El video de Waters coincidió con recientes decisiones diplomáticas de Ecuador. El país se abstuvo en la votación de la Asamblea General de la ONU del 12 de septiembre de 2025, donde se debatió una resolución a favor de la solución de dos Estados. Además, el gobierno de Noboa ha mantenido un acercamiento con Israel y Estados Unidos, reconociendo oficialmente a Hamás como una organización terrorista.

Waters, quien reiteró su apoyo al pueblo palestino, afirmó: “La gran mayoría de la gente común exige el fin de este crimen atroz”. También utilizó una analogía para describir la situación: “No nos vamos a mover un centímetro de su Armagedón. Hay un niño en la carretera. Ese niño está solo e indefenso. No vamos a permitir que ustedes lo arrojen a la zanja”.

El mensaje generó repercusión internacional y colocó en el centro del debate a los líderes aludidos, incluyendo a Noboa, cuyo alineamiento diplomático se interpreta como parte de la continuidad de la política exterior de su antecesor, Guillermo Lasso.

Waters ha sido señalado en otras ocasiones por sus declaraciones sobre Israel. En 2023 enfrentó acusaciones de antisemitismo en Argentina y, recientemente, podría enfrentar un proceso judicial en el Reino Unido tras declarar su apoyo a Palestine Action, una organización prohibida en ese país.

