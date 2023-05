Tras varios días de rumores en redes sociales, el músico británico Roger Waters visitará Ecuador para despedirse de sus fanáticos de la Mitad del Mundo. Esta noticia fue confirmada la mañana del 25 de mayo por el alcalde de Quito Pabel Muñoz, quien a través de Twitter dio los detalles del evento que se espera reúna a más de 35 mil personas.

"¡Me acaban de confirmar: #RogerWatters en Quito! Esta inversión privada y otras para reactivar la economía local, así como impulsar lo que sea necesario para poner a la Capital en la ruta de los más grandes conciertos contará con nuestro apoyo. Si así llueve que no escampe", fueron las palabras que acompañaron al vídeo que resume la vida artística del integrante de Pink Floyd.

Waters también utilizó sus plataformas para dar a conocer las demás fechas de su gira por Sudamérica, resaltando algunos de los discos que interpretará en esta gira de despedidad. A sus 79 años , cantarán temas de los álbumes 'The wall'. 'The dark side of the moon', 'Wish you were here' y 'Animals'. Sin olvidar toda su importante discografía como 'Radio K.A.O.S'.

Los shows en el Cono Sur se llevarán a cabo en el mes de diciembre de 2023. Costa Rica es la primera parada. Esta será el 2 de diciembre en el Estadio Nacional. Luego continúa a Colombia, en el Coliseo Live para el 5 de ese mes. En Ecuador, el encuentro se dará en Quito el 9 de diciembre. Roger Waters tocará por primera vez en el país en el Estadio Olímpico Atahualpa.

Las entradas se pondrán próximamente a la venta.