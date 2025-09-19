Taylor Swift sí estrenará Release Party of a Showgirl en Ecuador: Aquí los detalles
El anuncio de The Official Release Party of a Showgirl fue hecho por la cuenta de Supercines
Taylor Swift llegará a las salas de cine en Ecuador con The Official Release Party of a Showgirl, un proyecto cinematográfico que acompaña el lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio Life of a Showgirl.
¿Cuándo se estrena en Ecuador The Official Release Party of a Showgirl?
Supercines confirmó el estreno en Ecuador a través de su cuenta de Instagram con el mensaje: “ATENCIÓN SWIFTIES. @taylorswift está de regreso y la fiesta se vive en pantalla gigante en Supercines: The Official Release Party of a Showgirl. Prepárate para cantar, bailar y vibrar con la magia de Taylor como nunca antes 💓”.
La proyección tendrá lugar del 3 al 5 de octubre y tendrá una duración de 89 minutos. El filme incluye el estreno del videoclip de ‘The Fate of Ophelia’, tema que abre el nuevo disco, así como imágenes de su rodaje, videos con letras de las canciones y material inédito en el que la cantante comparte reflexiones sobre el proceso creativo.
“Los invito a una velada deslumbrante. Bailar es opcional pero muy recomendable”, escribió Swift en Instagram al anunciar la noticia.
La artista, que ya ha trabajado en proyectos cinematográficos como Miss Americana (2020) y la película de concierto de su Eras Tour (2023), refirió que este álbum fue concebido durante la gira mundial. “Estaba tan estimulada mentalmente y emocionada por crear. [El álbum] es mucho más animado y tiene un pop mucho más divertido y emocionante. Mi objetivo principal era crear melodías tan contagiosas que casi te enfadaran”, afirmó.
Las entradas ya están disponibles a través del sitio oficial del evento y en la web de Supercines en Ecuador.
