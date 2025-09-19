Taylor Swift anuncia fiesta de estreno en cines para The Life of a Showgirl

Taylor Swift regresa a los cines con una fiesta de estreno exclusiva para su nuevo álbum

Taylor Swift confirmó su regreso a los cines con un evento especial de lanzamiento para su duodécimo álbum. La superstar reveló todos los detalles sobre "The Official Release Party of a Showgirl", una experiencia cinematográfica exclusiva que coincidirá con el lanzamiento de "The Life of a Showgirl".

La artista organizará una fiesta de lanzamiento exclusiva del 3 al 5 de octubre en salas de cine. El evento especial incluirá el estreno mundial del videoclip "The Fate of Ophelia", contenido detrás de cámaras inédito y los nuevos lyric videos del álbum. Los boletos tendrán un precio simbólico de 12 dólares en honor a su duodécimo disco.

Evento especial Taylor Swift octubre 2025

Swift extendió la invitación personalmente a través de sus redes sociales: "Les invito a una deslumbrante velada. Podrán ver el estreno mundial exclusivo del videoclip de mi nuevo sencillo junto con material inédito y explicaciones sobre lo que inspiró esta música". La cantante animó a sus fans a vestir sus trajes del Eras Tour o su cardigan naranja característico.

AMC Theatres Taylor Swift colaboración

AMC Theatres repite como socia distribuidora del evento cinematográfico, replicando el exitoso modelo de "The Eras Tour". La película concierto anterior recaudó 261.6 millones de dólares a nivel global, convertida en la más taquillera de la historia del género. La cadena de cines busca impulsar la recuperación de la industria tras un difícil verano.

Taylor Swift recuperación masters álbumes

El anuncio culmina un año espectacular para la artista, que en mayo recuperó los derechos de sus primeros seis álbumes. Swift resolvió una de las disputas más conocidas de la industria musical al adquirir las masters de su catálogo inicial, un proceso que inició en 2019 con Scooter Braun y Shamrock Capital.

Nuevo álbum Taylor Swift 2025

Swift reveló los primeros detalles de "The Life of a Showgirl" durante su aparición en el podcast New Heights de los hermanos Kelce el mes pasado. El álbum representa la continuación de su extraordinaria trayectoria artística y personal, marcada recientemente por su compromiso con Travis Kelce y su impacto cultural global.

