Taylor Swift y Travis Kelce: todo sobre el anillo de compromiso de 8 quilates

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso el 26 de agosto de 2025 mediante una publicación conjunta en Instagram. “Your English teacher and your gym teacher are getting married”, escribió la pareja. Aunque no se han revelado detalles del momento exacto de la propuesta, el anillo de compromiso refleja el estilo de la cantante.

¿A qué le hace homenaje el anillo de Taylor Swift?

Según Benjamin Khordipour de Estate Diamond Jewelry, “el estilo del anillo es un claro homenaje a la Era Victoriana, con trabajo delicado y decorativo en oro”. El diseño fue realizado por Kindred Lubeck de Artifex Fine Jewelry.

El anillo de Taylor Swift cuenta con un diamante alargado en corte cojín antiguo de aproximadamente ocho quilates, color F y claridad VS1. “El centro está montado con garras finas que combinan con el estilo antiguo. Diamantes más pequeños y grabados a mano adornan los hombros del engaste”, explicó Khordipour. Según el experto, se trata de su anillo favorito entre celebridades este año.

El costo del anillo, aunque no ha sido confirmado por Swift, se estima en $550,000, según Khordipour.

El anillo de compromiso de Taylor Swift Instagram

Donald Trump felicita a Taylor Swift por su compromiso en una reunión oficial Leer más

La propuesta de Travis Kelce a Taylor Swift

La pareja inició su relación en 2023 y recientemente apareció junto en el podcast New Heights, del jugador. Durante la emisión, Swift anunció su próximo álbum número 12, The Life of a Showgirl. Por su parte, Kelce declaró a GQ: “Siempre que estoy con ella, sentimos que somos personas normales. Somos dos personas enamoradas. Todo ocurrió de manera orgánica, aunque desde el punto de vista mediático fue muy seguido. Nada de lo que he hecho ha sido controlado o planificado”.

Durante estos dos años, ambos han asistido a eventos de manera recíproca. El 24 de septiembre de 2023, Swift estuvo en la suite familiar de los Kelce para apoyar al jugador en un partido de los Chiefs contra los Chicago Bears, y continuó asistiendo a sus juegos, incluso en la victoria del equipo en el Super Bowl LVIII. Por su parte, Kelce ha acompañado a Swift en varios conciertos de su Eras Tour.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!