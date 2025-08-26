Donald Trump felicita a Taylor Swift por su compromiso en una reunión oficial

El comentario llamó la atención porque en el pasado Trump ha criticado a la cantante en repetidas ocasiones

En medio de una reunión de gabinete realizada este martes, Donald Trump fue consultado sobre una de las noticias más comentadas del día en la cultura pop: el compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce.

“Les deseo mucha suerte”, respondió el expresidente de Estados Unidos. “Él es un gran jugador, creo que es un gran tipo, y pienso que ella es una persona maravillosa. Así que les deseo lo mejor”.

El comentario llamó la atención porque en el pasado Trump ha criticado a la cantante en repetidas ocasiones. Apenas semanas atrás la calificó en redes sociales como una “cantante woke” y dijo que “ya no es atractiva”. También ha cuestionado sus posicionamientos políticos, luego de que Swift respaldara a Joe Biden en 2020 y a Kamala Harris en 2024.

El compromiso fue anunciado por la propia artista en Instagram, donde compartió una fotografía en la que se aprecia un anillo de diamantes y un mensaje que decía: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”. La publicación rápidamente se viralizó entre sus más de 280 millones de seguidores.

La pregunta a Trump fue realizada por la periodista Reagan Reese, de The Daily Caller.

Todo lo que Donald Trump ha dicho sobre Taylor Swift a lo largo de los años

Desde que Taylor Swift habló públicamente sobre política en 2018, ha mantenido una postura opuesta a Donald Trump, y el expresidente tampoco se ha guardado sus comentarios sobre la cantante.

A lo largo de los años, Swift ha criticado políticas de Trump y ha instado a sus fans a votar en su contra. Trump, por su parte, ha tenido opiniones cambiantes, desde elogiar su apariencia hasta declarar abiertamente que la odia.

Algunos hitos de la relación pública entre Trump y Swift incluyen:

1 de agosto de 2012: Trump agradece a Swift por una foto: “@taylorswift13 Gracias por la hermosa foto. ¡Eres perfecta!”

26 de octubre de 2012: Comenta la ruptura de Swift con Conor Kennedy: “Taylor y Conor, grandes noticias para Taylor!”

30 de octubre de 2012: Felicita a Swift por un proyecto con los Grammy: “Taylor es malísima”

8 de octubre de 2018: Tras la entrada de Swift en política, Trump dice que ahora le gusta su música “un 25% menos”.

23 de septiembre de 2023: Sobre su relación con Travis Kelce, Trump declara: “Les deseo lo mejor, tal vez juntos, tal vez no — lo más probable es que no”.

2 de noviembre de 2023: Afirma que su canción Justice for All superó a Swift en las listas, aunque la realidad fue distinta.

11 de febrero de 2024: Asegura que Swift no podría apoyar a Joe Biden, a pesar de que ella sí lo hizo en 2020.

Junio de 2024: La llama “increíblemente hermosa” en su libro Apprentice in Wonderland.

18 de agosto de 2024: Publica imágenes AI sugiriendo falsamente que Swift lo apoyaba.

11 de septiembre de 2024: Reacciona al respaldo de Swift a Kamala Harris: “No soy fan de Taylor”.

15 de septiembre de 2024: Declara en redes sociales: “¡ODIO A TAYLOR SWIFT!”

9 de febrero de 2025: Bromea sobre los abucheos que Swift recibió en el Super Bowl.

28 de abril de 2025: Hace un comentario sarcástico durante la visita de los Philadelphia Eagles a la Casa Blanca.

16 de mayo de 2025: Asegura que Swift “ya no es atractiva”.

4 de agosto de 2025: Reitera que no puede soportar a Swift mientras elogia a Sydney Sweeney.

26 de agosto de 2025: Tras el anuncio del compromiso con Travis Kelce, Trump dice: “Creo que él es un gran jugador, creo que es un gran tipo, y creo que ella es una persona maravillosa, así que les deseo mucha suerte”.

