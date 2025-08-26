La Chilindrina fue hospitalizada de emergencia: su hija revela la causa

María Antonieta de las Nieves, actriz mexicana reconocida por interpretar a La Chilindrina en la serie El Chavo del 8, fue hospitalizada de emergencia el pasado 20 de agosto tras sufrir una crisis de ansiedad severa. El caso fue difundido por la revista mexicana TV Notas, que informó además sobre la detección de un desbalance de sodio relacionado con un deterioro neurológico.

¿Qué le pasó a La Chilindrina?

Una persona cercana a la actriz explicó lo sucedido ese día: “Estoy muy preocupada por la salud de mi amiga. El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad. Ya había presentado algo así, solo que en esta ocasión fue un poquito más fuerte”.

El diagnóstico médico señaló otra causa: “Los médicos la valoraron detenidamente y resultó que está baja de sodio, consecuencia de un deterioro neurológico”.

María Antonieta de la Nieves fue recibido en el 2014 por Rafael Correa y Jorge Glas en su última visita a Ecuador. Archivo

¿Qué sintió La Chilindrina?

Según el mismo testimonio, en semanas anteriores ya se habían presentado señales de alerta. Durante una entrevista en Perú, la actriz tuvo dificultades para expresarse con fluidez y problemas al tragar saliva. Estos episodios se habrían sumado a un ritmo de trabajo intenso que podría haber afectado su estado físico y emocional. “Últimamente ha tenido mucha carga de trabajo y la he visto muy nerviosa. La mujer nunca para, pero el cuerpo ya le está cobrando factura por tanto estrés”, relató.

Hospitalización y soledad

Durante su estancia en el hospital, surgieron versiones sobre la ausencia de sus hijos durante la noche. “Ya le dieron el alta. Pero, siendo sincera, María Antonieta estaba muy triste porque sus hijos no podían estar con ella. Por la noche, la dejaban sola. Lo que pasó es que contrataron a una enfermera para que la supervisara. Oí que se despertaba y empezaba a decir tonterías. La enfermera se aseguró de que no se arrancara la vía intravenosa ni se hiciera daño”, comentó la misma fuente.

No obstante, aclaró que prefería no emitir juicios sobre la familia: “Me sorprende lo que dice de sus hijos, pero no quisiera comentar (...). Quizás tuvieron algo que resolver. La familia es la que sabe lo que realmente pasa”.

"Est´á estable", dice la hija de La Chilindrina

Ante las especulaciones, Verónica Fernández, hija adoptiva de la actriz, confirmó que ya se encuentra en casa. “A mi mamá se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está, en la casa. Ella está muy bien, gracias por preguntar”, declaró.

Personas cercanas señalaron que, aunque su estado es estable, seguirá bajo observación. “Ahorita anda estable. Le dieron medicamentos para tenerla tranquila. Las únicas indicaciones fueron que esté en constante observación por cualquier cosa que pase, pero yo espero que no vuelva a tener otra recaída”, concluyó la fuente.

