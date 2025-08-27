¿Dónde se comprometieron Taylor Swift y Travis Kelce? Su papá lo explica todo

Ed Kelce, padre de Travis, revela todos los secretos: cómo fue la propuesta de matrimonio a Taylor Swift en su jardín

¿Fue en un jardín? ¿Quién lo sabía? El papá de Travis Kelce narra el momento exacto en que su hijo y Taylor Swift se comprometieron

Tras meses de especulaciones y rumores, la noticia que millones de fans alrededor del mundo esperaban escuchar se ha confirmado de la fuente más confiable: la familia. Ed Kelce, padre del astro de la NFL Travis Kelce, ha revelado en primera persona los detalles de cómo su hijo le pidió matrimonio a la megaestrella de la música Taylor Swift.

Según relató Ed, el momento culminante ocurrió hace aproximadamente dos semanas en un escenario perfecto y íntimo: el jardín de la casa familiar de Travis en Lee's Summit, Missouri. La propuesta, lejos de la grandiosidad que muchos podrían imaginar para una pareja de tal magnitud, fue un acto de amor sincero y familiar, tal y como ambos padres les habían aconsejado.

El sabio consejo que le dieron los padres a Travis

En sus declaraciones, Ed Kelce desveló que Travis tenía originalmente un plan diferente. "Él iba a posponerlo para esta semana. Creo que ella quizás se estaba impacientando un poco, pero él iba a hacerla esperar para, ya sabes, organizar algo grande, un evento especial".

Fue entonces cuando tanto Ed como Scott Swift, el padre de Taylor, intervinieron con un consejo unánime y simple. "Le dije repetidamente: 'Podrías hacerlo al lado de la carretera, hazlo en cualquier lugar; lo que lo convierte en un evento especial es cuando te arrodillas y le pides que se case contigo'", explicó Ed, confirmando que Scott le transmitió el mismo mensaje a su futuro yerno. La prioridad, al final, era la autenticidad del momento, no el espectáculo.

¿Dónde la pidió matrimonio Travis a Taylor?

Travis escuchó el consejo y planificó una tarde aparentemente normal. La excusa era sencilla: salir a tomar una copa de vino antes de ir a cenar. Lo que Taylor no sabía era que Travis había transformado el patio de su casa en un jardín de cuento de hadas, en Missouri. Según los detalles confirmados, contrató a un equipo de floristas que crearon una deslumbrante exhibición floral para la ocasión. El toque de humor y clandestinidad lo pusieron las propias floristas, quienes, según Ed, ¡aún se escondían entre los arbustos en el momento exacto de la propuesta para capturar el instante o simplemente ser testigos discretas!

Fue en ese entorno privado y romántico, lejos de miradas indiscretas, donde Travis se arrodilló y le pidió a Taylor que pasara el resto de su vida con él.

Taylor Swift y Karol G: Por qué la estética cabaret empodera Leer más

La llamada de FaceTime que lo confirmó todo

La emoción del 'sí' fue inmediatamente compartida con la familia. "Empezaron a hacerme una llamada de FaceTime a mí, a su madre y a sus padres [los de Taylor] para asegurarse de que todos lo supiéramos", relató papá Kelce.

Ed recibió la histórica llamada en un lugar igualmente memorable: estaba en una práctica pública de los Philadelphia Eagles (equipo donde jugó su otro hijo, Jason) que congregó a 60,000 personas. "En cuanto vi el FaceTime, vi que era Travis, y luego vi a Taylor allí con él, supe lo que iban a decir". A pesar del bullicio y la multitud, Ed vivió un momento de absoluta intimidad familiar a través de la pantalla, confirmando el feliz desenlace.

Aunque los representantes de la pareja mantienen su política de no comentar sobre su vida privada, las palabras de un padre orgulloso y feliz son el comunicado más oficial que se puede obtener. El anillo, según reportes, sería una deslumbrante pieza de 15 quilates valorada en millones, un detalle a la altura de la protagonista, pero que palidece ante la naturalidad y el cariño con el que Travis Kelce planeó el momento más importante de sus vidas.

El relato de Ed Kelce pinta la imagen perfecta de una unión que, a pesar de desarrollarse bajo los focos más intensos, ha encontrado su fuerza en la sencillez, el apoyo familiar y los momentos tranquilos en un jardín de Missouri.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!