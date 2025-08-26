Taylor Swift y el anillo que simboliza su nueva etapa: diseño, significado y precio

La cantante estadounidense recibió un anillo de compromiso diseñado por Travis Kelce junto a la firma Artifex Fine Jewelry

El anillo de compromiso de Taylor Swift fue diseñado por Travis Kelce junto a Artifex Fine Jewelry con un diamante de 8 quilates y un estilo vintage que evoca romanticismo clásico.

Taylor Swift no solo anunció su compromiso con Travis Kelce, estrella de la NFL, sino que lo hizo con una pieza que capturó la atención de fanáticos y expertos en joyería. El anillo, presentado en una sesión fotográfica íntima en un jardín decorado con flores, representa mucho más que un símbolo romántico: marca el inicio de una nueva etapa en la vida de la artista, tanto personal como creativa.

La joya fue diseñada por Kindred Lubeck, fundadora de Artifex Fine Jewelry, en colaboración directa con Travis Kelce. Se trata de un diamante de 8 quilates, talla Old Mine Brilliant Cut, una forma popular en las épocas georgiana y victoriana, conocida por su brillo profundo y bordes suavemente redondeados.

El diamante central, de color F y claridad VS1, está montado en oro amarillo de 18 quilates con puntas tipo needle-point. El engaste incluye pequeños diamantes laterales y grabados hechos a mano en los hombros, lo que refuerza el carácter artesanal y atemporal de la pieza

La elección de una talla antigua y oro amarillo no fue casual. Según expertos en alta joyería, el diseño evoca elegancia, prosperidad y vínculos duraderos. Además, refleja el gusto refinado de Swift, quien ha incorporado elementos vintage en sus giras, videoclips y estética personal.

El hecho de que Kelce haya participado activamente en el diseño añade una capa de simbolismo: se trata de una joya personalizada, pensada para representar su historia compartida y el inicio de una nueva etapa juntos.

Precio estimado: una pieza de seis cifras

Aunque ni Swift ni Kelce han revelado el costo exacto del anillo, joyeros especializados estiman que su valor ronda los $550.000 dólares. La cifra se justifica por el tamaño del diamante, la calidad de los materiales, el trabajo artesanal y la exclusividad de la firma Artifex, cuyos diseños personalizados superan los $30.000 dólares como base.

Este anillo se posiciona como uno de los más valiosos entregados recientemente en el mundo del espectáculo, aunque aún por debajo de piezas icónicas como las de Beyoncé o Kim Kardashian.

Diamante de Beyoncé valorado en más de $5 millones o el anillo de compromiso de Kim Kardashian, diseñado por Lorraine Schwartz y estimado en $4 millones. NEWSWEEK

El anillo de compromiso de Taylor Swift representa una declaración estética y emocional. Con diseño vintage, valor simbólico, una historia y estilo con más de 200 años detrás, la joya se convierte en el reflejo de una artista que transforma cada etapa de su vida en narrativa visual. Esta vez, lo hizo con oro, diamantes y un guiño al pasado.

