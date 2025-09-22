Seguidores de Trump creen que el mundo terminará en septiembre: Esto es el rapto

La declaración de un pastor provocó la viralización de la etiqueta #RaptureTok en TikTok. En EE.UU. ha colado más la idea

En TikTok Estados Unidos se ha viralizado la idea de un posible ascenso al cielo por parte de grupos religiosos.

El pastor sudafricano Joshua Mhlakela aseguró que Jesús regresará a la Tierra los días 23 y 24 de septiembre de 2025, evento conocido como The Rapture, y que los creyentes cristianos serán llevados al cielo, mientras los demás permanecerán en la Tierra para enfrentar tribulación.

La declaración encendió el debate en redes sociales y generó la viralización de la etiqueta #RaptureTok en TikTok, donde se combinan videos de fe, consejos, burlas y memes.

¿Qué es el rapto?

“El rapto está sobre nosotros, estés preparado o no”, dijo Mhlakela en una entrevista con CettwinzTV. Según el pastor, la fecha coincide con celebraciones judías como Rosh Hashaná y la Fiesta de las Trompetas, que ciertos cristianos relacionan con profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos.

Aunque la palabra rapto no aparece en la Biblia, quienes defienden la doctrina citan pasajes como 1 Tesalonicenses 4:15-17, que mencionan a los creyentes encontrándose con Cristo “en las nubes”.

¿Los perros van al cielo? Esta y otras preguntas insólitas por el rapto

En TikTok, los usuarios han planteado preguntas sobre si sus mascotas, especialmente perros, serán llevadas al cielo. “Le pido a Dios todo el tiempo que por favor lleve a mis perros cuando seamos raptados”, escribió un internauta.

Otro agregó: “Creemos en el Señor Jesús y seremos salvados —yo y mi hogar— y mi hogar incluye a mis mascotas”. A pesar del humor presente en algunos videos, hay quienes toman la predicción en serio, vendiendo propiedades o dejando sus trabajos convencidos de que no los necesitarán.

La asociación de Donald Trump con el rapto

Aunque Donald Trump no ha hablado públicamente de The Rapture, su nombre se asocia al fenómeno porque muchos de sus seguidores evangélicos conservadores lo consideran parte de las profecías apocalípticas.

Algunos pastores lo describen como un “instrumento de Dios”, comparándolo con el rey Ciro de la Biblia, y su base política ha difundido estas ideas entre comunidades pro-Trump. Incluso dentro del gobierno estadounidense hubo figuras con visiones religiosas cercanas, como Russell Vought y Jerry Boykin, aunque ninguno predijo fechas concretas.

El fenómeno de The Rapture combina religión, política y cultura digital, y evidencia cómo una predicción local puede volverse global gracias a plataformas como TikTok.

A pesar de que históricamente estas profecías no se cumplen, generan miedo, debate, humor y polarización entre distintos sectores de la sociedad.

