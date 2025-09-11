Ester Expósito y Paris Jackson: reencuentro en Desigual pone fin a la polémica

Tras el incidente viral de 2024, Ester Expósito y Paris Jackson se reencontraron en Desigual y posaron cómplices en Barcelona

Paris Jackson y Ester Expósito se reencuentran en el front row del Desigual Fashion Show 2025, en Barcelona.

El viejo titular viral que enfrentó a Ester Expósito y Paris Jackson hace un año quedó, al menos en público, en el pasado. Lo que empezó como una escena tensa en el front row de Desigual en junio de 2024 se zanjó este septiembre en Barcelona.

Ocurrió con una imagen relajada y hasta cómplice: ambas volvieron a coincidir en el desfile de la firma y posaron sonrientes, compartiendo historias y una actitud desenfadada que cortó de raíz la polémica.

Reencuentro en Barcelona: moda y normalidad

El reencuentro tuvo lugar durante la presentación de la línea Desigual Studio en el singular espacio industrial de Les Tres Xemeneies, y fue parte de una puesta en escena que mezcló pasarela, celebridades y activaciones virales.

Lejos del frío apretón de manos que marcó su anterior cruce, esta vez ambas estrellas intercambiaron gestos más relajados y participaron en una acción de marketing conjunta que puso la nota divertida al evento.

Marketing juguetón: camisetas y 'corte de mangas'

Como guiño a la narrativa mediática, la activación incluyó camisetas con mensajes como “I love Ester” y “I love Paris”, un recurso bien pensado que, lejos de tensionar, facilitó la complicidad.

Además, ambas compartieron en Instagram una storie con un selfie en el que hacen un gesto irreverente, gesto que muchos interpretaron como un cierre irónico a aquel dramatismo superpuesto por titulares. La llegada y la actitud de las dos fueron ampliamente captadas por fotos y vídeos que circularon por redes.

Paris Jackson: soberanía emocional y cinco años sobria

Detrás de cualquier titulares está la vida real. Paris Jackson, que en enero celebró públicamente cinco años de sobriedad y compartió su proceso en un emotivo video, ha sido abierta sobre sus luchas y su recuperación, un contexto que ayuda a relativizar aquel episodio incómodo de 2024.

RELACIONADAS Paris Jackson cumple cinco años de sobriedad

Su relato de superación y la reciente (y pública) separación emocional que vivió este año dotan de matices cualquier lectura simplista sobre su conducta.

Ester Expósito: profesionalismo frente al circo mediático

Cristina de Borbón a los 60: libre, divorciada y más cerca de la familia real Leer más

Ester, por su parte, ha repetido que aquel choque fue más obra del montaje mediático que de una enemistad real: “Nos enfrentaron y, en realidad, no pasó absolutamente nada”, declaró en entrevistas posteriores.

El nuevo encuentro confirma esa lectura y demuestra que la moda y sus marcas pueden tanto inflamar como reconciliar narrativas públicas.

Un desfile que fue mucho más que moda

El desfile contó con otros rostros internacionales, entre ellos Becky G, Lila Moss y Nicki Nicole, y concluyó con un gesto de protesta y sensibilización a favor de la paz en Palestina protagonizado por Aydan Nix, lo que subrayó la mezcla de glamour y compromiso social que buscó la pasarela.

En ese marco, la imagen de Expósito y Jackson pasó de anécdota viral a símbolo de normalidad recuperada.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!