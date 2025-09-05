Paris Jackson niega su participación en la biopic ‘Michael’

Paris Jackson, hija de Michael Jackson, no se involucró con la biopic de su padre. El actor Colman Domingo afirma que sí

La hija de Michael Jackson, Paris Jackson niega las afirmaciones hechas por el actor Colman Domingo.

La situación de Paris Jackson y el actor Colman Domingo salió a la luz a través de una historia publicada en el Instagram de la cantante e hija de Michael Jackson.

Todo surge a raíz de las declaraciones que Domingo hizo acerca la participación de Paris en la producción de la película biográfica sobre Michael Jackson, titulada Michael, donde él interpreta al progenitor del cantante.

Durante la gala benéfica de amfAR en el Festival de Cine de Venecia 2025, el 31 de agosto. Domingo habla con la revista People acerca de la participación que tuvieron los hijos del fallecido cantante.

Según los reportes afirmó que Paris y su hermano Prince estaban muy a favor de la película y que Paris había sido muy servicial en la producción. También mencionó que había hablado brevemente con ella y que ella había sido encantadora y cálida.

Dos días después, Paris subió un vídeo a sus storys mientras se retocaba el cabello, desmintiendo las afirmaciones del actor.

Paris Jackson calls out Colman Domingo for saying she had been “very helpful” during Michael Jackson biopic:



“Don’t be telling people I was ‘helpful’ on the set of a movie i had 0 involvement in lol that is so weird… i read one of the first drafts of the script and gave my… pic.twitter.com/dZRcSLuNA3 — Pop Base (@PopBase) September 3, 2025

¿Cuál fue la participación de Paris en la película?

La artista, afirmó que no tuvo ninguna participación en la producción. Sus comentarios sobre el guion en el que la cantante lo consideraba deshonesto o que no le parecía correcto, fueron ignorados.

Los productores no tomaron en cuenta sus observaciones y, según Paris, decidió seguir con su vida: "No es mi circo, no son mis monos. Que Dios los bendiga y buena suerte", aclaró en su publicación.

También le dedicó directamente algunas palabras a Domingo: "No vayas diciendo por ahí que fui servicial en el set de una película en la que tuve 0% de involucramiento, lol, eso es muy raro”, dijo la cantante.

Las críticas hacia la película continuaron en sus siguientes historias, en el que la califica como una fantasía, una elaboración que busca vender y no contar la realidad tal cual es. Lo comparó con Bohemian Rhapsody (sobre Freddie Mercury) y The Dirt (sobre Mötley Crüe), sugiriendo que se está sacrificando la verdad por nada más que entretenimiento.

¿Qué pasó con las interacciones de las que habla Domingo?

Paris afirma que solo se había encontrado con Colman en dos ocasiones: la primera, durante una fiesta de cumpleaños y la segunda, el evento de amfAR, pero ambas interacciones fueron muy breves, contradiciendo las declaraciones de Domingo de una relación más cercana y colaborativa.

Sus encuentros siempre fueron públicos y no durararon lo que afirma el actor, según palabras de Paris.

Colman Domingo declara que Paris Jackson colaboró durante la película ‘Michael’. X: @colmandomingo

¿Dónde entra Prince Jackson en el problema?

Durante sus comentarios en redes, la cantante afirma: “No estoy, como, dando órdenes en el set siendo una gran productora de una película llena de inexactitudes”. El medio, The cut, sugiere que es una referencia a su hermano Prince Michael Jackson I, quien esta trabajando como productor en la película.

En redes sociales, especialmente en plataformas como Reddit, los fans han debatido la situación. Algunos apoyan la postura de Paris por su énfasis en la honestidad, mientras que otros consideran que Domingo pudo haber actuado de buena fe, basándose en información proporcionada por la producción. Colman no ha dado declaraciones sobre este caso.

Prince Jackson figura como productor en la biopic de su padre, Michael Jackson. Instagram: @princejackson

Algunos detalles sobre la película

Michael es una biopic sobre la vida de Michael Jackson, dirigida por Antoine Fuqua y con estreno previsto para abril de 2026. Colman Domingo interpreta a Joe Jackson, padre del artista, mientras que Jaafar Jackson, sobrino del cantante, da vida al propio rey del pop.

Prince Jackson, hermano de Paris, está involucrado como productor, y la película cuenta con el respaldo del patrimonio de Michael Jackson.

La película, ha enfrentado críticas y retrasos incluyendo la necesidad de regrabaciones debido a una problemática por acusaciones de abuso contra Michael Jackson, que violaba un acuerdo legal previo.

