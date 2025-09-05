Fabiola Véliz denuncia crisis en el servicio de hemodiálisis en Vinces

La denuncia viral alerta al Ministerio de Salud de la difícil situación de los pacientes

Fabiola Véliz hizo un llamado sobre la situación de los pacientes con insuficiencia renal crónica en natal Vinces

Fabiola Véliz, expresentadora de televisión y personalidad de Internet, hizo un llamado público sobre la situación de los pacientes con insuficiencia renal crónica en su ciudad natal, Vinces. El videoclip que compartió en su cuenta de Instagram se ha vuelto viral y ha tenido gran repercusión entre los familiares de los pacientes que presentan problemas para recibir su tratamiento en todo el país.

La denuncia de Fabiola Véliz alerta al Ministerio de Salud de Ecuador

“La vida de un paciente con insuficiencia renal crónica depende de la hemodiálisis. En Vinces ya son casi tres semanas que en el centro de hemodiálisis no cuentan con insumos. Cada kit cuesta $30 y un paciente necesita tres sesiones por semana para poder vivir”, afirmó la comunicadora e influencer de 35 años, quien cuenta con 1,1 millones de seguidores en Instagram.

Véliz explicó que muchos pacientes dependen de familiares para costear su tratamiento, mientras otros se ven obligados a trabajar para adquirir sus propios insumos o han pasado semanas sin recibir hemodiálisis, poniendo en riesgo su vida.

“La falta de tratamiento produce descompensación, taquicardia, fatiga, hinchazón y un aumento peligroso de la presión arterial. Hoy hacemos un llamado urgente al Ministerio de Salud Pública. La salud es un derecho, no un privilegio”, sostuvo.

¿Qué sucede con la atención a los pacientes de problemas renales en Ecuador?

El contexto nacional evidencia que la deuda del Estado con clínicas dializadoras supera los USD 300 millones hasta agosto de 2025. Según Kevin Valdez, presidente del Frente de Pacientes Renales de Pichincha, la falta de pago afecta a 9.000 pacientes a escala nacional, quienes reciben entre una y dos sesiones de diálisis semanales, cuando requieren tres. Valdez señaló que “perder un tratamiento dialítico es fatal” y pidió al Ejecutivo establecer un cronograma de pagos que garantice la atención integral de los pacientes.

Fabiola Véliz, estudió Comunicación Social con especialidad en Relaciones Públicas, también ha sido actriz y participantes de reality shows. Se ha involucrado en esta causa debido a su cercanía con la comunidad de Vinces y su compromiso con la visibilización de problemas de salud pública que afectan a la población local. Recientemente se casó con Charlie Waller.

