Orlando Bloom y Katy Perry: La primera declaración después de su separación

Orlando Bloom habló por primera ocasión sobre su separación de Katy Perry, ocurrida hace dos meses. La noticia de su ruptura se confirmó el 4 de julio mediante un comunicado enviado a la revista People, en el que ambos afirmaron que “su prioridad común es, y siempre será, criar a su hija”.

Las declaraciones de Orlando Bloom sobre su separación

El actor británico, de 48 años, se refirió al tema en una entrevista para el programa Today de NBC, emitida el 5 de septiembre. Bloom, quien acudió al espacio para promocionar su película The Cut, respondió a la pregunta del presentador Craig Melvin sobre cómo se encontraba. “Estoy bien, colega. Estoy muy agradecido. Tengo la hija más preciosa del mundo”, expresó.

Más adelante añadió: “Cuando te dejas todo en la batalla, como he hecho en esta película, te sientes agradecido por ello. Y estamos bien. Vamos a estar bien. No hay nada más que amor”, señaló, en alusión a su situación con Perry, aunque sin mencionarla de forma directa.

La separación de la pareja se produjo tras un proceso de cambios en su dinámica personal. El comunicado que anunciaba la ruptura precisó que ambos habían estado “cambiando su relación en los últimos meses para centrarse en la crianza compartida” y que “seguirán siendo vistos como familia”.

Las reuniones después de la separación

Durante el verano, Bloom y Perry fueron vistos juntos en varias ocasiones, acompañados por su hija Daisy y por Flynn, el hijo que el actor tuvo con la modelo Miranda Kerr. Perry estuvo casada en 2010 con el comediante británico Russell Brand, matrimonio que terminó sin descendencia.

La historia de amor de Katy Perry y Orlando Bloom

La relación de Bloom y Perry comenzó en 2016. Tras una breve ruptura en 2017, retomaron su vínculo y el 14 de febrero de 2019 se comprometieron. La boda no llegó a concretarse. En marzo de 2020 anunciaron el embarazo de su primera hija, quien nació ese mismo verano.

Hoy, ambos se encuentran centrados en sus carreras profesionales. Perry continúa su gira internacional y Bloom promociona The Cut, película en la que interpreta a un boxeador que busca recuperarse de una derrota. Para el papel, el actor debió someterse a un intenso entrenamiento físico y perdió 14 kilos en tres meses bajo supervisión de especialistas.

