Miguel Melfi: “Nunca estuve resentido con Ecuador”

El artista panameño visitó Radio Punto Rojo para compartir con sus fanáticos. Presenta su nuevo tema Mi cielo

Ecuador acogió a Miguel Melfi como a un ecuatoriano más hace más de tres años. El panameño, exnovio a de Andreína Bravo, participó en El poder del amor y La casa de los famosos Colombia, está de vuelta en el país. Llegó por un compromiso con la Selección de Fútbol de Creadores de Contenido de Panamá, pero aprovechó para dar a conocer Mi cielo, su nueva etapa musical. Muy entusiasmado, presumió de sus nuevas habilidades en el canto gracias a las clases que ha tomado y a los productores con los que trabaja, por lo que considera esta canción una fase más madura de su carrera.

A la par de su camino como cantante, continúa su faceta como figura de televisión. Su paso por los reality shows lo mantiene vigente y, aunque la polémica suele estar presente en ellos, esto no lo asusta. “Los realities son una oportunidad”, asegura. Y sin duda le han funcionado, porque además de Ecuador, ahora Colombia está entre los países que más escuchan sus canciones.

Melfi, en esta visita a Guayaquil, deja claro que regresa sin rencores y que los inconvenientes con los programas de farándula quedaron en el pasado. “Volver me da mucha alegría. Me he sentido en casa y el cariño sigue intacto. Este es un país que siempre me ha dado una oportunidad, por lo que estoy agradecido con todos y no tengo ningún tipo de resentimiento”, afirmó.

Eso quedó demostrado con el recibimiento que tuvo en la convivencia que organizó Radio Punto Rojo con sus fans. Ahora seguirá enfocado en su nuevo tema y en el fútbol.

Miguel Melfi en su encuentro con los fans en Radio Punto Rojo. Joffre Flores// EXPRESO

Así es Mi cielo, nueva canción de Miguel Melfi

El cantautor panameño Melfi estrena Mi cielo, un afrobeat con sabor a merenguetón que celebra el inicio de una historia de amor y marca una nueva etapa en su carrera musical.

La canción representa ese instante en el que uno se da cuenta de que está empezando a enamorarse: el pensamiento constante en el otro, la ilusión por lo que viene y la emoción de sentir que por fin se ha encontrado lo que tanto se buscaba.

Con este lanzamiento, Melfi combina la frescura de los ritmos afrobeat con la energía bailable del merenguetón, ofreciendo un tema vibrante y honesto que conecta con quienes están viviendo sus primeros pasos en el amor.

La canción está dedicada a su nuevo amor Caro Abadía. De quién está muy enamorado.

El sencillo ya está disponible en todas las plataformas de streaming junto a su video oficial.

La entrevista con Miguel Melfi

Tras los escándalos con la farándula nacional, ¿se resintió con Ecuador?

En los medios se dicen muchas cosas que no son tan ciertas. Todo lo que pasó me afectó, también a mi familia. Incluso con las cosas negativas que pasaron en Ecuador, yo me quedo con lo positivo. Porque, siendo panameño, me han apoyado mucho. Han creído en mí y en mi arte. Todos estos años he tenido la intención de volver y algunas negociaciones se cayeron. Ecuador es un lugar al que le tengo mucho cariño. Nunca estuve resentido con Ecuador. Hay agradecimiento.

¿Qué pasó con su vida luego del escándalo?

En el juicio se comprobó que no era verdad. Aprendí a manejar mejor los medios. En mi país no existe la farándula como la de Ecuador.

¿La farándula ecuatoriana lo preparó para la colombiana, que es más dura?

Siento que en la colombiana no pasa igual que acá. Por ejemplo, el día que llegué a Ecuador había gente recibiéndome en el aeropuerto. ¡Me dio mucha alegría! Y quería atenderlos a todos. Pero los medios no lo cuentan todo. Yo quería avanzar y recibirlos, pero ellos se plantaban adelante y me ponían el pie para que les respondiera cosas sin sentido. Preguntaban por mi ex, por mi relación actual. Estaba cansado y había viajado seis horas, junto con mi equipo. Y en la transmisión parece que eres maleducado. Me hubiera gustado agradecerles a todas las chicas que estaban ahí.

¿Y esto en qué afecta?

En que mucha gente que ve eso podría no darle una oportunidad a mí y a mi música porque creen que soy agrandado, pero no saben que fue una situación específica.

¿Cómo ha sido el proceso de hacer nueva música?

En Ecuador di mis primeros pasos. Era un novato. Había aprendido a tocar la guitarra en YouTube, no había tomado clases de canto y hacía covers. Ahora, con Mi cielo, sí se marca una diferencia en mi carrera. Mi voz ha mejorado, llego a notas más altas. He crecido como artista y he tocado en todo lado en Panamá. No quiero pegarla rápido, quiero hacerla bien. Reconozco que estoy avanzando, pero falta mucha escalera por recorrer.

Miguel Melfi en Radio Punto Rojo. Joffre Flores// EXPRESO

Según las estadísticas de las plataformas digitales, ¿qué países escuchan su música?

En mis métricas, pese a no haber venido a Ecuador desde hace tres años, sigue siendo el segundo país en escuchar mi música. Panamá, Ecuador y Colombia son el top 3. Eso te ayuda a medir y ver cómo impulsar tu carrera.

¿Qué significan los realities en su carrera?

Los realities son una oportunidad y volvería a ellos ciento por ciento. El artista de la actualidad necesita ser multifacético. Mientras te esfuerces y lo hagas con cariño, va a funcionar.

El año pasado fue parte de La Casa de los Famosos Colombia. Y en los titulares de ese país el que más predomina es: “Miguel Melfi, el que provocó el divorcio de Nataly Umiña”. ¿Qué le hace sentir esa forma de reconocerlo?

Es una noticia muy fuerte. La vida siempre te da un aprendizaje y depende de cómo reacciones a cada experiencia. Lo que yo hice fue un error. Me tocó vivir este mal paso frente a las cámaras, cuando mucha gente lo hace a escondidas.

¿Ha escrito una canción acerca de eso?

No, nunca. La verdad es que es un tema controversial, pero en mi música no quiero polémicas. Las que me envuelven nunca han sido porque las he buscado.

Luego de Mi cielo, que es una canción de género afrobeat, ¿qué viene?

El poder presentarla en vivo. La próxima semana seré parte del acto de apertura de Alleh & Yorghaki y la cantaré en su concierto. Son artistas que van por la misma línea de mi música. Tengo varios temas listos que saldrán pronto. En noviembre es la próxima gran sorpresa.

¿Quién es Caro Abadía?

Es mi novia. Lo que he aprendido con ella me ha hecho mejorar como persona y le agradezco mucho. En una parte de Mi cielo dice: “De amor me contagió y en el mar botó la cura. Me curaste el corazón y ahora mi alma es tuya”. Compartimos una bonita relación. Incluso quisiera entrar a un reality juntos y así sumarle cosas a nuestras carreras. Nosotros tenemos confianza y debemos motivarnos.

