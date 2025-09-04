Giorgio Armani muere con una fortuna de $15 mil millones: así se reparte su herencia

Giorgio Armani falleció a los 91 años en su mansión de Milán, acompañado de su familia y de Leo Dell’Orco, su pareja y mano derecha durante los últimos 20 años. El Grupo Armani confirmó su deceso en un comunicado: “Con una tristeza infinita, el Grupo Armani anuncia el deceso de su creador, fundador y motor infatigable: Giorgio Armani”.

Esta es la impresionante suma que amasó Giorgio Armani

El diseñador deja una de las mayores fortunas de la industria de la moda. De acuerdo con Corriere della Sera, su patrimonio está valorado entre 11.000 y 13.000 millones de euros, equivalentes a unos 15.000 millones de dólares. Armani era el único accionista vivo de la empresa que fundó el 24 de julio de 1975 junto a Sergio Galeotti.

¿De qué se trataba el negocio Armani?

El emporio que creó abarca moda, accesorios, perfumes, maquillaje, ropa deportiva, diseño de interiores, bienes raíces, restaurantes y hoteles. Solo en 2024, el grupo registró ingresos por 2.300 millones de euros y cuenta con 8.700 empleados en todo el mundo. Armani también era propietario del club de baloncesto EA7 Emporio Armani Olimpia Milano.

El diseñador había dejado por escrito su plan de sucesión y testamento, asegurando que su transición fuera “orgánica y no un momento de ruptura”. En una entrevista en 2024, explicó: “Mis planes consisten en una transición gradual de las responsabilidades que siempre he llevado a las personas más cercanas a mí, como Leo Dell’Orco, miembros de mi familia y todo el equipo de trabajo”.

¿Quiénes son los herederos de Giorgio Armani?

Los principales herederos de Armani son su hermana Rosanna, de 86 años, y sus tres sobrinos: Andrea Camerana, de 55, Silvana Armani, de 69, y Roberta Armani, de 54. Los cuatro integran el consejo de administración del grupo y se espera que desempeñen un papel central en el futuro de la compañía. El consejo también incluye a Pantaleo Dell’Orco, actual CEO, y a Federico Marchetti, fundador de Yoox.

Armani había adelantado en su autobiografía Per Amore que sus instrucciones estaban orientadas a garantizar la continuidad de la empresa. “Quiero que el fruto de tanto trabajo perdure durante mucho tiempo, incluso sin mí”, escribió. Entre las directrices que dejó establecidas destacan mantener un nivel de inversión adecuado, una gestión financiera equilibrada y la coherencia de la marca en estilo, imagen y comunicación.

Con su muerte se abre una nueva etapa para el Grupo Armani, cuyo desafío será sostener el legado del diseñador y preservar el valor de una de las marcas más icónicas del lujo internacional.

