Roban el estudio de LaTorre en Ibarra: artistas se unen en festival solidario

La Máquina Camaleón, Machaka y Martín Flies se unen en Quito para apoyar a LaTorre después del robo de su estudio en Ibarra

“Nos acaban de robar el departamento/estudio en Ibarra”, decía en grandes letras negras una publicación que hizo en Instagram la cantante LaTorre. En ese post, la artista y su productor Alejandro Mendoza (Xuzu) detallaron los equipos que les fueron sustraídos el pasado 9 de agosto.

Desde entonces, los músicos han emprendido varias acciones para continuar con su trabajo, tras sufrir pérdidas de aproximadamente 12 mil dólares. Entre estas iniciativas se incluyen donaciones y la organización de un festival musical impulsado por otros artistas en apoyo a sus colegas.

El anuncio de LaTorre

Renata Nieto, nombre real de LaTorre, compartió varios reels en redes sociales dando detalles de este evento que les ayudará a recuperar parte de lo perdido.

“Entraron a nuestro estudio, se llevaron todos nuestros equipos, incluso vestuarios, y tuvimos que detener el proceso de producción de nuestro siguiente EP”, explicó la cantautora ecuatoriana.

La música tradicional desde la visión de LaTorre Leer más

Un festival para reconstruir el camino

Pese al duro momento que están atravesando, los artistas quieren mantener el ritmo de trabajo. Por ello, junto a varios colegas de la escena musical, levantaron un festival solidario en el que participarán La Máquina Camaleón, Machaka y Martín Flies.

El show se llevará a cabo en la Sala Buenaventura en Quito, a las 19h00.

Cómo apoyar

La compra de tickets o la realización de donaciones se puede hacer ingresando a www.latorremusica.com.

.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!