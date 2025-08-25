Expreso Playlist: Tres eventos para ‘cachar’ la música local

La música independiente en Ecuador se enciende este septiembre con tres grandes eventos

La música independiente en Ecuador vive un mes cargado de presentaciones y festivales que convocan a artistas de distintas generaciones y géneros. En Quito, Guayaquil y sus alrededores se preparan tres encuentros que reúnen propuestas diversas: el concierto Entre Monos y Dragones de Ren Kai, el festival solidario en apoyo a Latorre y Xuzu y la nueva edición del Ladera Festival 2025 en el Valle de los Chillos.

Expreso Playlist: Julieta y Romeo ahora son canción con Mar y Johann Leer más

Entre monos y dragones (Ren Kai)

El artista ecuatoriano-chino Ren Kai anunció su próximo concierto titulado Entre Monos y Dragones, un espectáculo en el que compartirá su visión artística a través de la música.

“Este concierto es un viaje sin mapa. Un ir y venir entre el latido del trópico y el fuego del dragón; entre lo que fuimos, lo que somos y lo que aún soñamos ser”, señaló el cantante en la presentación del evento.

El concepto busca transmitir distintas formas de amor y vivencias. “Aquí el amor no sigue líneas rectas: te encuentra, te pierde, te confunde y te devuelve a ti mismo”, explicó Ren Kai, quien destacó que su propuesta refleja tanto la risa como el dolor, el juego y la calma.

El recital tendrá lugar el 5 de septiembre en el Teatro Sánchez Aguilar en Guayaquil.

Latorre y Xuzu, festival en su ayuda

El 11 de septiembre se realizará en la Sala Buenaventura, en Quito, un festival en respaldo a los artistas Latorre y Xuzu, quienes recientemente fueron víctimas del robo de su estudio y equipos de audio.

El evento contará con la participación de La Máquina Camaleón, Machaka, Latorre y un DJ set de Martin Flies. La organización informó que las entradas estarán disponibles en tres etapas: $12 en preventa inicial, $15 en la segunda fase y $18 el día del concierto.

“Gracias a toda la gente que se ha sumado”, señalaron los organizadores al anunciar el encuentro, que también permitirá realizar donaciones a través de la plataforma Meet2Go.

Expreso Playlist: LaTorre celebra el deseo y lo ancestral Leer más

Ladera Festival

El sábado 13 de septiembre se llevará a cabo el Ladera Festival 2025 en la Asociación Holstein Friesian, sector Puente 7, en el Valle de los Chillos. El encuentro reunirá a proyectos musicales y también incluirá gastronomía, emprendimientos y espacios de camping.

Entre los artistas confirmados se encuentran Miel, La Máquina Camaleón, Esto Es Eso, Mexicoke, Estamos Perdidos y 3Vol, además de Clan Cangrejo, LC San, Fox Island, Expresidarios y Bazuko para Niños.

Organizado por TM Shows en colaboración con la FEUPE, el festival anunció beneficios especiales en la compra de entradas para estudiantes de la UIDE, PUCE, UISEK, UPS, ESPE y UCE. Los boletos están disponibles en Superticket Ecuador.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!