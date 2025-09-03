Maite Perroni regresa a la música por una ocasión especial
La actriz y cantante mexicana volverá a Brasil en noviembre para grabar un DVD especial
Maite Perroni regresará a los escenarios este 15 de noviembre en Río de Janeiro como invitada especial en el concierto de Wanessa Camargo, quien celebra 25 años de carrera. La presentación incluirá el estreno de un tema que ambas interpretarán juntas.
La colaboración comenzó a planificarse en junio, cuando Wanessa recibió un repertorio de 23 canciones inéditas y eligió seis que representaban su momento artístico actual. Maite seleccionó entre estas opciones el tema que marcará su reencuentro musical. La artista aceptó la invitación de inmediato.
Lo que dijo Maite Perroni sobre su regreso musical
“Brasil nos vemos en noviembre. Qué felicidad poder regresar a visitarlos”, publicó Perroni en Twitter. “Wanessa, amiga querida, nos vemos muy pronto. Feliz y honrada de poder celebrar tus primeros 25 años de trayectoria llenos de éxito”.
El estreno en vivo de la canción se realizará durante el show Metamorfose, que será grabado y lanzado como videoclip oficial del sencillo.
La amistad entre ambas artistas comenzó en 2014, cuando compartieron escenario en un concierto en Brasil. Desde entonces, han mantenido una relación cercana. En 2023, durante el regreso de RBD a Brasil, se reencontraron y compartieron un video que superó los 30 millones de reproducciones en redes sociales.
Con este regreso, Maite Perroni suma un nuevo capítulo a su trayectoria musical iniciada en 2013 con el disco Eclipse de Luna.
