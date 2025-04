Maite Perroni será madre en su debut en Hollywood: ¿Quién actuará como su hija?

La estrella mexicana Maite Perroni confirmó su participación en la película No te olvides, una producción cinematográfica de Hollywood que marcará su debut en la industria estadounidense. Pero más allá del gran paso internacional, lo que más ha llamado la atención es su papel: interpretará a una madre por primera vez en la pantalla grande.

Maite Perroni será Celestina en No te olvides

La actriz compartió con entusiasmo la noticia en sus redes sociales, donde reveló que dará vida a Celestina, una mujer enfocada en su carrera profesional que también es madre de una joven que busca su identidad. “¡Esto está pasando! ¡Por fin puedo compartir este increíble proyecto con ustedes! ¡Lista para empezar esta aventura con mi nueva familia! ¡Celestina, allá vamos!”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Este anuncio llega poco después del cierre de la exitosa gira de reunión de RBD en 2023, donde Perroni volvió a compartir escenario con Anahí, Dulce María, Christian Chávez y Christopher Uckermann. Ahora, la actriz retoma su faceta interpretativa con un papel más maduro y desafiante.

¿Quién será la hija de Maite Perroni en la película?

La actriz encargada de interpretar a la hija de Celestina será Xóchitl Gomez, conocida mundialmente por su papel como America Chavez en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. En No Te Olvides, Gómez dará vida a María, una joven chicana que aún no ha salido del clóset y que decide cumplir el último deseo de su abuela antes de que el Alzheimer borre sus recuerdos: regresar al pueblo mexicano donde nació.

Una historia de tres generaciones de mujeres latinas

No te olvides será una película musical que explorará la complejidad de las relaciones familiares, la identidad cultural y la memoria. El guion fue escrito por Nerris Nevarez-Nassiri y la dirección estará a cargo de Kimberly McCullough, reconocida por su trabajo en High School Musical: The Musical: The Series.

La producción contará con el respaldo de Tony Estrada (The Mother, Menace and Me) y Kristina Rivera (The Mule, Sully), lo que asegura una combinación de talento latino e internacional detrás de cámaras. El rodaje está previsto para comenzar próximamente.

El regreso actoral de Maite Perroni con un giro inesperado

Para Maite Perroni, este proyecto no solo representa su debut en Hollywood, sino también una oportunidad para ampliar su rango actoral. Acostumbrada a papeles protagónicos en telenovelas juveniles y series, ahora se enfrenta a una historia más compleja, emotiva y significativa.

Con No te olvides, la actriz inicia una nueva etapa que la posiciona como una figura latina relevante en el cine internacional, al tiempo que aporta visibilidad a las narrativas mexicoamericanas dentro de la industria.

La maternidad de Maite Perroni

Maite se convirtió en madre el 16 de mayo de 2023, al dar a luz a su primera hija, Lía, fruto de su matrimonio con el productor Andrés Tovar. La actriz y cantante compartió la noticia a través de sus redes sociales, publicando una fotografía en la que se observan las manos de ambos padres sosteniendo la de su hija, acompañada del mensaje: "Bienvenidas las desveladas, los pañales… junto a nuestro amor incondicional. Eres nuestra más grande bendición. Te amamos Lía" . El anuncio generó numerosas reacciones de felicitación por parte de colegas y seguidores

