RBD: El esposo de Anahí niega el distanciamiento con sus compañeros

A principios de marzo ocurrió un encuentro entre el grupo RBD más allá de los escenarios. Fue para la ceremonia de bautizo de la hija de Maite Perroni, a la que faltó uno de los integrantes. Anahí no estuvo presente y todos los medios mexicanos aseguraron que entre Dulce María, Christopher von Uckermann y Christian Chávez habían un distanciamiento.

El esposo de la rubia fue consultado sobre la ausencia de Anahí en la celebración y qué ocurre entre sus compañeros. Manuel Velasco Coello fue abordado por los periodistas a su llegada en el aeropuerto de Ciudad de México. Allí el político mexicano fue consultado por los reporteros acerca de los rumores que apuntan a que Anahí estaría peleada de sus compañeros de RBD. Su respuesta tuvo total apertura. “Son hermanos, se tienen mucho cariño, respeto, no de ahorita, de hace muchos años. Llevan prácticamente una vida de una relación de amistad y de cariño, y eso debe prevalecer”, comentó el exgobernador de Chiapas, en declaraciones retomadas por Telemundo.

En esa misma charla, el senador con licencia reveló la razón por la que no pudieron asistir al bautizo de la hija de Maite Perroni y Andrés Tovar, terminando así con las especulaciones. “Yo les agradezco mucho la invitación, sí fuimos invitados y hasta me habló Andrés, mi amigo, a invitarme. Ya tenía un compromiso y un viaje con mi señora, por lo que ya no pudimos asistir”, agregó el político del Partido Verde Ecologista de México.

Por el momento, el grupo se encuentra en un proceso de cierre y auditoría de las ganancias realizadas en el Soy Rebelde Tour. Vendieron más de 2 millones de boletos en las 54 fechas dadas.

Cabe recordar que los integrantes confirmaron que su exmanager había sido despedido a la mitad del tour debido a algunas irregularidades financieras, lo que supuestamente habría impactado directamente en la relación entre los miembros de la banda.

