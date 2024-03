Elvira Sastre: “No es imposible llevar poesía a miles de personas”

Elvira Sastre Sanz hoy se encuentra en México, cumpliendo uno de sus sueños: presentarse en el teatro Metropolitan de la capital. Llegar a este auditorio para tres mil personas era imposible para alguien que es poeta. Y surgen las típicas dudas, ¿la poesía llena teatros?, ¿la literatura congrega tanta gente? Basta con ver la gira de países, seis en total, que tiene por visitar la española -estará en Ecuador el próximo 3 de mayo en el teatro de la Cámara de Comercio en Quito-. Así fue este encuentro virtual sobre lo posible y lo imposible.

¿Cómo las palabras son refugio para usted?

Las letras no salvan de todo. Sí nos ayudan en muchas cosas, pero necesitas de más recursos. A mí me sirven para vislumbrar lo que me pasa. Es como para descifrar lo que me pasa, como si fueran una herramienta de traducción. Como lectora, busco espejos y emociones.

¿Considera que a la poesía se le puede incorporar cualquier tipo de palabras o hemos sido simplistas con el lenguaje?

Sí, puede ser. Creo que por una parte de la sociedad mundial ha perdido sensibilidad, porque estamos bombardeados de noticias horrorosas todos los días y nos protegemos con un muro para que no nos afecten. La otra manera de ver el mundo es la sensibilidad y esta te lleva a la poesía aunque no te des cuenta. Porque por ejemplo, el que te sientes en el campo al ver los árboles y el cielo ya es una mirada diferente y es poesía.

Para los artistas su trabajo es crear. ¿Cuál es su escape?

Poco a poco estoy intentando entender que está bien no pensar tanto. Porque quienes nos dedicamos a esto, y más de una manera tan visceral, puede ser algo que te resulte agotador. Entonces estoy aprendiendo cosas más mecánicas y de acción. Escaparme al gimnasio me ayuda mucho. Pasear con mis perros me gusta mucho también.

Las artes literarias suelen ser las más reservadas, las que permiten a los autores esconderse detrás de las letras. Pero Elvira ha hecho lo contrario: se para en un escenario e interpreta. ¿En qué momento decide hacerlo así?

Casi desde el principio. Casi no he tenido referentes con respecto a lo que hago, lo que es bueno, porque sientes que tienes todo por hacer. Es verdad que, por suerte o por desgracia, la poesía es ignorada por las grandes esferas y eso hace que haya poca gente que quiera meter sus manos en eso. Yo siempre he hecho las cosas por mi cuenta con un equipo pequeñito y familiar para que nadie extraño y que no tenga mi confianza entre ahí.

Conseguir llegar a tantos países era imposible. Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, Perú... Es una locura pensar que gracias a la poesía estamos llegando tan lejos. Elvira Sastre, escritora

¿El miedo escénico aparece?

Sí, claro. Me pasaba cuando empecé y solo tenía tres personas delante mío, pero ahora ya no. Temblaba, me tapaba con la carpeta la cara. Pero tenía la suerte de que compartía el escenario con mis amigos músicos.

¿Nunca ha escrito alguna canción para sus amigos?

Sí he escrito algunas canciones, pero ninguna para mis amigos. Ellos son muy talentosos y no me necesitan. Alguna vez sí que he tenido alguna oportunidad y es un ejercicio bastante interesante y es más difícil.

En sus presentaciones siempre hay música ¿Pero cuál es el límite entre esta y la poesía?

No hay mucho límite. Son dos artes que si las juntas pueden nacer cosas increíbles y es lo que intentamos hacer en mis presentaciones, pero siempre con el protagonismo en la palabra. Ayuda a crear ambientes específicos que ayudan mucho a los poemas.

Ha publicado dos novelas. ¿Le gustaría que alguna sea llevada al cine o la televisión?

¡Me encantaría! Sería algo mágico pero es difícil. Sería uno de mis sueños.

¿Se adaptaría mejor Días sin ti o Las vulnerabilidades?

Cualquiera de las dos. Ahora estoy más conectada con la última. Creo que la adaptación de Días sin ti tendría un mejor acercamiento audiovisual, quizá más sencilla.

El tour se llama Imposible. ¿Por qué el nombre?

Nosotros somos un equipo pequeñito que nos hemos encontrado con muchas puertas cerradas. Hemos hecho todo solos y muchas veces hemos tenido que convencer a la gente de que lo que hacemos nos gusta. Es una manera de demostrar que lo que creas que es imposible se puede cumplir y llevar la poesía a miles de personas es real.

CON EL DOLOR SE PUEDE FACTURAR

“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, dice una de las más recientes canciones de Shakira. Letra de la cual se ha creado un debate sobre si es resentimiento, o si el arte hecho por mujeres no debe valerse del dolor. Elvira es crítica con estas opiniones e invita a repasar la historia para encontrar las respuestas.

Además, aclara que la poesía siempre lo ha hecho. “Últimamente hay una moralina que se le está imponiendo al arte, que es ser políticamente correcto. Y pienso en la canción que nombras y el debate que se ha creado, y decía que solo es una canción, no es un manual de ensayo, no es un libro de colegio. Si dejamos que todo el arte pase por el filtro de lo políticamente correcto no habrá nada que nos incomode”.

La sevillana agrega: “Hay que rebuscar qué es lo que pasa dentro de mí con estos temas. Y es lo que he intentado hacer con mi última novela (Vulnerabilidades), poner cosas debatibles y que te va a llevar a reflexionar. Es muy fácil hacer un libro con el que la gente se identifique, ¡pero de qué vale! Si yo pongo delante de ti un espejo, no estoy consiguiendo nada a nivel artístico. Lo cierto es que veas cosas que no te habías percatado que tenías. Es lo que intento tener presente en mi trabajo”.

CONÓCELA

Elvira Sastre tiene 31 años y ya es considerada una creadora destacada en la poesía contemporánea en español.

Su poesía se caracteriza por su honestidad, sensibilidad y la forma en que aborda temas universales como el amor, el desamor, la soledad y la búsqueda de identidad.

