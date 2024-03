Edwin Rodríguez cambió la percusión por la cámara

“Yo digo R,tu dices BD” sonó fuerte y claro en los 54 conciertos que dio la agrupación mexicana RBD en 2023. Cuando Edwin Rodríguez escuchó por primera vez este grito en la televisión de su país, Puerto Rico, apenas bordeaba los siete años. Ahora, a sus 26, el fotógrafo puede enorgullecerse de haber sido parte de ese grupo que marcó su infancia y la de sus primas mayores.

Antes de tomar la cámara como una extensión de su cuerpo, la música se hizo presente en su vida. Ahora, con mucha facilidad puede combinar ambas de una manera distinta. Su incursión en la fotografía fue una inquietud de la pandemia. Había estudiado tres años Música en la universidad, pues quería ser percusionista. Pero los sobresaltos de la vida (y la naturaleza) lo hicieron cambiar de arte.

“Por Puerto Rico pasó el huracán María en 2017 y destrozó la isla, estuvimos casi un año sin luz. Luego de eso, se me hizo muy difícil retomar la universidad y, aunque me iba bien, llegó la pandemia. Fue entonces que nació mi lado fotográfico. Aprendí con muchos talleres, masterclass. Compré equipos. Yo hago fotos todos los días de mi vida. Es la única manera de perfeccionarse”.

Pasar de los instrumentos musicales a los fotográficos fue un cambio bien meditado, aunque radical. Su familia siempre lo apoyó y ya con su primera cámara (y casi tres años de recorrido) lo llevaron a tener experiencias internacionales.

De quinceañeras, bodas y ciertos conciertos, comenzó a trabajar con empresarios y artistas que lo llevaron hasta Los Ángeles, en Estados Unidos.

RBD interpretando 'Para olvidarte de mí'. Esta es la fotografía más representativa de esta gira, Según Edwin. CORTESÍA// @FRESCOLNS

La ciudad milagro

“Cada vez que voy a Los Ángeles pasa algo bonito. Fui a trabajar a la ciudad con unos empresarios y un compañero del equipo de grabación nos llevó a un videoclip. Era el de Jhay Cortez y estaba también su novia Mia Khalifa. Hice unas fotos con ella y las compartió. Eso fue lo primero grande que hice, aunque ya había hecho algunos conciertos en mi ciudad”, explica el artista, que reside en San Juan.

Su primera cámara sigue estando con él. Es su amiga inseparable. Fue con la que pudo retratar los Premios Juventud de 2022, evento al que llegó por una invitación del productor de salsa Sergio George. Todos estos pasos se fueron enfilando hasta que le llegó una llamada que lo sumó a uno de los tours más lucrativos del 2023.

Llegó el Soy Rebelde Tour

A mediados del 2023, estuvo retratando otros espacios, el mundo ajetreado de una campaña política. Como el reportero gráfico de la movida del candidato guatemalteco Hugo Peña, conoció a su hijo Carlos Peña, cantante ganador de American Idol, que empezaba su nuevo disco. Otra vez la música se cruzaba en su camino.

“Carlos estaba persiguiendo su sueño de hacer un disco de big band y lo grababa junto al productor Humberto Gatica, que tiene 17 (premios) Grammy y ha trabajado con varios grandes. En una reunión de su equipo conocí a Guillermo Rosas (productor de la gira de RBD). Yo estaba documentando todo el proceso creativo del estudio para ellos. Luego regresé por una semana a Puerto Rico y me llegó una llamada de Carlos, para decirme que el equipo de Rosas me iba a contactar. Fue Jerry Budar (jefe del equipo audiovisual del Soy Rebelde Tour) el que estaba al teléfono y me dio toda la información de la gira”. Edwin cuenta emocionado esto, pero hay un detalle no menor que considerar. Solo faltaban cuatro días para que empiece la gira en El Paso, Texas, el 25 de agosto del año pasado. Más que pensarlo, actuó. La rebeldía se apoderó del boricua.

RBD en concierto. CORTESÍA// @FRESCOLNS

Cinco artistas, cinco estilos

Edwin no trabajó solo. Junto a él estaban Jerry Budar e Israel García. En esta serie de 54 conciertos fue necesario tener una estrategia y un flujo de trabajo lleno de comunicación, por los requerimientos de cada uno de sus cantantes. “Trabajar con un grupo es más demandante que con un solista, puesto que es necesario conocer los gustos de cinco artistas a la vez, cada uno con su equipo. Son cinco cabezas que piden cosas diferentes”, explica.

El proceso de trabajo era rápido y tomaba hasta el día siguiente del evento, ya que debían tener el material para publicar. “El proceso era resguardar el material y luego lo escogíamos. Teníamos un grupo de chat por cada integrante en donde pasábamos las fotos para que puedan escoger. Siempre les preguntábamos por los outfits que se pondrían o lo que querían mostrar. Uno que siempre tenía sorpresas era Christian Chávez junto con Pablo Palomeque, su diseñador”, detalla Edwin.

Calcula que la cantidad de archivos que tiene suma más de doce terabytes. “Ha sido muy poco lo que se ha mostrado del material que recopilamos. Sería increíble que algún momento se muestre”, dice esperanzado de poder mostrar la emoción del público que fue a Estados Unidos, México, Brasil y Colombia. “Fue uno de los 10 tours más grandes del mundo y todo tenía que ser bien escogido y editado antes de ser publicado”.

Volver a irse de gira no está en sus planes cercanos, pero está dispuesto a sumarse a la aventura de ser posible una segunda etapa del mismo. Por ahora sigue recuperándose del accidente que sufrió en una de las últimas fechas en Ciudad de México al caerse de la tarima, lo que lo mantuvo con el brazo inmóvil. Mientras retrataba a Dulce María y Christopher en Este corazón, no se percató del fin de la tarima y se cayó de frente, por lo que se lastimó y estuvo en recuperación más de un mes. Lo más triste fue no concluir los shows en el estadio Azteca el 21 de diciembre pasado, pero se quedó agradecido con toda la familia que se formó con los integrantes del tour.

Ahora Edwin, quien siempre tiene una cámara y un café en las manos, sigue labrando su camino en Puerto Rico, haciendo fotos todos los días de su vida.