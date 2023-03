Después de los éxitos que tuvo en El juego de las llaves y Oscuro Deseo, Maite Perroni llega con una nueva serie para Netflix. En este thriller llamado Tríada, basado en hechos reales, la mexicana interpreta a unas trillizas separadas al nacer como parte de un experimento poco ético.

Maite Perroni y Andrés Tovar tendrán una niña Leer más

A través de 8 episodios, los televidentes logran conocer la historia de Becca, una investigadora forense cuya rutina dará un giro cuando descubre a una mujer asesinada que es exactamente igual que ella. Lo más sorprendente es que tras iniciar la investigación, se da cuenta que no solo tenía una doble, sino dos.

Aunque en la historia hay mucha ficción, Tríada se basa en la historia real de Eddy Galland, David Kellman y Bobby Shafran. Un particular hecho que se narró en el documental Three Identical Strangers publicado en 2018. Aquí se explica que en 1980, la entrada a la universidad de Bobby supuso una revelación. Sus compañeros lo trataban con una cierta familiaridad que acabó por explicarse cuando uno de ellos le preguntó si era adoptado y si había nacido el 12 de julio 1961. Así es como descubrió que tenía un hermano gemelo llamado Eddy, del que no tenía conocimiento y con el que luego formó una relación familiar.

Este caso se vuelve más sorprendente cuando llegó a la prensa y aparece un tercer jóven, David, quien reconoció su semejanza con los otros dos. Ahí es cuando se dan cuenta que son trillizos.

Maite Perroni anuncia la llegada de su primogénito: ¿regreso de RBD en duda? Leer más

"Me siento muy orgullosa de saber que un proyecto mexicano puede salir a nivel mundial y puede tener este éxito", aseguró Maite. La serie fue el programa de televisión en lengua no inglesa número uno en el top 10 global de la plataforma durante las dos primeras semanas desde su estreno, y también estuvo entre los diez más vistos en EE.UU.