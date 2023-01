Desde que anunciaron un posible regreso, el público se mantiene a la espera de la noticia que la agrupación musical RBD anunciará este 19 de enero; sin embargo, Maite Perroni, una de sus integrantes, se adelanta con una sorpresa mayor: a los 39 años, está a la espera de su primer hijo.

La actriz que dio vida a la dulce Lupita en la telenovela Rebelde, compartió en su cuenta de Instagram el video que anuncia la llegada de su retoño. En el clip se puede apreciar a Perroni cortando una tradicional rosca de reyes para develar dentro de ella una nota que reza: "Ya somos tres".

Además, en la grabación que suena al ritmo de la canción Moments We Live For de In Paradise, también se observan tres clásicas botitas navideñas: una lleva su nombre, la siguiente el de su esposo, Andrés Tovar, y luego una con un signo de interrogación. Dentro de esta última, en una carta se lee: "Andrés y Maite dejaron su carta bajo el árbol y su mayor deseo se hizo realidad: ¡Van a ser mamá y papá!".

Ante la noticia, la fanaticada y los amigos cercanos de la pareja no tardaron en hacer llegar sus mensajes de alegría y congratulación.

Sin duda las más sonadas son las de sus compañero de agrupación en RBD. Anahí publica: “Bebé te esperamos con todo el amor del mundo tus tías y tíos. Te amamos desde el primer segundo y aquí voy a estar siempre para ti”. Por su parte, Dulce María anota: "¡Ay, ay, ay!, felicidades. ¡Qué emoción!".

A estos cálidos mensajes también se suma el de Christian Chávez, quien interpretaba al intrépido Giovanni Méndez y dice que el video la parece hermoso.

Sin embargo, ninguno de los integrantes se ha pronunciado sobre cómo repercutirá este suceso para el 'Soy Rebelde World Tour', y se encuentra en duda la participación de Perroni. En caso de que la artista sí forme parte del show, los fans especulan una reprogramación de las presentaciones para el 2024 debido al estado de la cantante durante este 2023.