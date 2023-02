El pasado 6 de enero, Maite Perroni y Andrés Tovar anunciaron que estaban esperando su primer bebé. Esta noticia tomó por sorpresa a sus seguidores ya que en medio estaban los rumores de una gira de RBD, hecho que ya está totalmente confirmado y que llevará a la agrupación, sin Poncho Herrera, a recorrer Estados Unidos, México, Brasil y Colombia por ahora.

Es ahora cuando la actriz ha querido hablar sobre su embarazo y lo hizo en una íntima entrevista que concedió a la revista CARAS. La publicación ha tenido la exclusiva de esta información, en la que confirma que está esperando a una niña, y además muestran las primeras fotografías de Maite con barriga.

“Va a ser una niña muy amada, consentida y apapachada. Deseo que podamos guiarla de la mejor manera”, dijo la cantante. Además, recordó cómo fue que se enteró de la noticia, que fue en medio de los preparativos de su boda que se celebró en octubre. “Me empecé a sentir mal y un amigo me dijo que me haga una prueba. Recuerdo que dijo: “Toma, háztela, no pierdes nada””, reveló.

Contó que ha vivido un embarazo muy tranquilo y sin muchos malestares, que quien se estuvo sintiendo mal fue su esposo. Sobre el nombre de la bebé, aseguró: “Tenemos algunos pensados, pero como todavía falta tiempo para que nazca, vamos a esperar para ver cuál será el oficial”. Se espera que el nacimiento sea en abril.