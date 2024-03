Fran Aronsson: "Mentí que era mexicana"

Su sonrisa se roba la pantalla. No lo puede evitar. Así es el carisma innato de la actriz Francisca Aronsson, que técnicamente es sueca, pero culturalmente puede ser peruana, boliviana, chilena, española o mexicana.

Empezó su carrera como estrella infantil en Perú a los 6 años. Ahora, a sus 17, ha podido trabajar en los países antes mencionados teniendo una larga de títulos que van desde telenovelas hasta películas.

Este encuentro con EXPRESIONES se da bajo el lanzamiento de la nueva serie de la plataforma Vix, llamada LaLola. Una producción originalmente argentina, que fue adaptada por la compañía de streaming de Televisa-Univisión.

Francisca Aronsson en LaLola Cortesía

Fran, como la llaman amigos y fanáticos, tiene un público ganado en redes sociales, con el que puede conocerlos de cerca, incluyendo a seguidores de Ecuador, a los cuales les agradece los mensajes de apoyo constantes.

Este sueño artístico es innato. “Lo de ser artista es algo solamente mío. Nadie es actor en mi familia”, afirma. En esta entrevista deja claras las razones.

La búsqueda de oportunidades

Inicia muy pequeña en la actuación. ¿Cómo nace ese interés?

Tenía seis años y me encontraba viviendo en Bolivia, me comenzó a gustar y estuve en clases de actuación. Pero creo que fue a los 8 cuando tuve mi primer llamado. Empecé en comerciales y otros proyectos.

Han pasado algunos años y las respuestas que daba de pequeña se han vuelto virales. Tenía una madurez especial…

¡Era una chiqui-vieja! Hasta me parece que era otra persona. He evolucionado en todo, pero cuando lo recuerdo se vienen a mi memoria algunos gestos, palabras. No sé, era muy yo. Algunas de esas cosas las sigo manteniendo. Cuando era pequeña sabía que iba a ser escuchada por muchas personas entonces sí cuidaba mucho lo que comunicaba. Aprendí mucho a manejarme en esta industria.

Han pasado más de 10 años. ¿Recuerda ese primer casting?

Sí, fue para un programa de televisión para un juego. Recuerdo que estuve más de cuatro horas en la fila. Había como 400 personas. Mi mamá siempre me acompañó a todo. Cuando llegó mi momento, fue como ‘aquí llegó Fran’.

Ha vivido en muchos lugares. ¿Cómo esto la ha formado?

Me siento muy del mundo. Esto puede ser una respuesta típica, pero al haber conocido tanto puedes entender a más personas. Pero mi top 1 es Perú. Allí cambió mi vida gracias a la actuación. Soy peruana por ascendencia de mi madre y sueca porque nací y mi papá es de allí. Me siento arropada en todos los lugares, país al que voy me siento incluida. En Estados Unidos sí me siento rara, porque yo toco mucho, abrazo, pero es cosa de cultura.

El año pasado se fue a vivir sola por primera vez. ¿Qué otros aprendizajes le dejó LaLola y Ciudad de México?

Se dio esta oportunidad y yo le pedí a mi mamá que se quede con mi hermano (14), él también la necesita y yo quería tener una experiencia diferente a las que había tenido. Fue muy retador, mi familia no quería dejarme ir, pero yo fui muy terca. Ahí aprendí también que quiero siempre tener a mi familia cerca. Estar cerca de los tuyos te da paz.

¿Estaba buscando este casting?

Todo lo que pasa en mi carrera lo busqué. El hecho de que yo me haya ido con mi mamá a buscar mi agenda de representación, el haber invertido en castings, sea indirectamente tener esta oportunidad. Esta oportunidad hubiera podido llegar antes de LaLola, pero estaba aquí en España grabando El Internado (Prime Video) y tuve que rechazar mi participación en Travesuras de la niña mala (VIX), una serie basada en el libro de Mario Vargas Llosa, con quien me siento profundamente conectada. Mis ganas de trabajar en algo de él son importantes, porque en mi vida me lo he encontrado varias veces. A los pocos meses de nacida tengo una foto con él, mis padres estaban en un evento, luego me invitaron para entrevistarlo a los 12 años en la Feria del Libro, tengo varias de sus obras firmadas. La serie hubiera servido para cerrar ese círculo.

Dominando los acentos

¿Cómo se decidió por Lalola?

Cuando estaba grabando en España, mi agencia me pidió que mandara un video, lo hice sin acento mexicano. Y luego me dijeron que querían verme los productores en persona, ¡Y era para el día siguiente! Cosa que era imposible de hacer, ya que era en Ciudad de México. Llegué a los dos días y cuando estaba por entrar a la prueba, me dice la directora de casting: ‘Francisca, este papel es tuyo. Cuando pases por esa puerta los directores no pueden saber que no eres mexicana. Necesito que me hagas el acento perfectamente”.

¿Y por qué no le avisaron con anticipación?

Lo mismo pensé. Pero lo ensayé como unos 15 minutos antes de que me hagan pasar. Pero si la directora de casting estaba tan segura tenía que darlo todo. El reto fue ser mexicana por ese momento. La directora nunca me preguntó de dónde era así que supuse que lo hice bien. Al día siguiente me confirmaron que había quedado.

Al escucharla hablar es difícil definir de dónde proviene. ¿Juega mucho con los acentos?

Cada país me dice cómo hablar un poco. En Perú habló muy fresa, porque me gusta imitar a mis amigos que siempre alargan las palabras. Cuando voy a Chile hablo como muy feliz, con una sonrisa. Pero en México el acento es con un tono de voz más abajo, actúo como pedante. En España hablo como reportera. Me gusta presentarme con el acento de cada país para que no me encasillen de dónde soy.

¿Cuántos meses mintió que era mexicana?

¡Cuatro meses! Yo llegué con la producción y me presenté como mexicana. Nadie lo supo hasta varios meses después. Aunque a los tres meses ya me comencé a relajar, obviamente los productores sabían que era peruana pero no dijeron nada. Lo que pasa es que cuando eres de otro país en una industria a la que vas llegando, te encasillan.

Así es su personaje

Terror, drama e intriga eran los géneros que últimamente había interpretado Fran. Con Lalola pudo retomar la comedia bajo el personaje de Sol, aunque admite que por la rebeldía de la adolescencia de su papel tuvo varias escenas fuertes. En esta serie comparte créditos con Bárbara de Regil y Diego Amozurrutia. “Es la única adolescente de la serie y trae la parte vulnerable de ellos dos. Me gustó trabajar con ellos”.

La amistad creció mucho con Bárbara, con quien también tuvo sesiones de entrenamiento en su gimnasio privado. “Me encanta hacer deporte e hicimos varias veces abdominales. Ella se esfuerza mucho para estar en forma”.

Este año LaLola no será su único estreno. En el cine tiene pendiente la llegada de Perra vida (Chile) y graba una serie para Netflix de la cual es muy fan, pero de la que no puede dar muchos detalles.