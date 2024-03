Maluma no deja de compartir su emoción por la paternidad.Este nuevo rol lo ha llevado al punto más alto y no hay día en el que no comparta algo sobre esa nueva vida.

Ha pasado poco más de dos semanas desde el nacimiento de París, su primera hija.“Mis primeros 15 días como papá, y es lo mejor que he vivido en mi vida”, escribe junto a varias gráficas junto a su nena.

En una de las fotos se ve a Maluma sin camiseta, descansando en su cama con su hija acurrucada en su pecho.

La música no puede faltar en su vida, por eso, a la pequeña la arrulla con buen reggae. En uno de los vídeos que subió se puede ver cómo la mece, mientras de fondo se escucha Is this love, de Bob Marley.

También hay un montón de otras fotos de él poniendo música en un segundo plano con el fin de disfrutar de cada momento de la paternidad.

Este era uno de los sueños de Maluma. Así lo dejó claro en otra de las imágenes, en donde aprovechó de decirle a su novia Susana Gómez: “Gracias por cumplir mi mayor sueño de ser padre”.

En cuanto a la historia detrás del nombre de la recién nacida, Maluma reveló en la gala pre-Grammy es porque fue concebida en la Ciudad de la Luz, de ahí el nombre.

Maluma anunció que iba a ser padre por primera vez en octubre del 2023.