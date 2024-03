Kate Middleton: El fantasma del cáncer toca su vida

La noticia llegó de forma inesperada. Ante el asombro de millones de personas, Kate Middleton (42), princesa de Gales, uno de los miembros más queridos y admirados de la realeza europea, mediante un video contó en primera persona que ha sido diagnosticada de cáncer y que está “en las primeras etapas del tratamiento”.

Es una manera muy triste de terminar con las miles de teorías que han girado alrededor de su ausencia de la vida pública por más de dos meses. Estuvo trece días ingresada en una clínica de Londres por una “cirugía abdominal”, de la que el Palacio de Kensington aseguró que no era por una afección cancerosa.

“En ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa”, aclara la esposa del príncipe Guillermo de Inglaterra. Indica, además, que aunque la cirugía fue exitosa, pruebas posteriores dieron cuenta de que había un tumor maligno. “Mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas del mismo”, detalla.

La royal asegura que ella y su esposo Guillermo se están esforzando por llevar el tema de la forma más privada posible, pensando sobre todo en sus hijos y su familia. Si bien menciona que le ha tomado tiempo recuperarse de la cirugía mayor e iniciar el tratamiento, “lo más importante, nos ha tomado tiempo explicarles todo a George (10), Charlotte (8) y Louis (5) de una manera apropiada para ellos y asegurarles que voy a estar bien”.

Todo es, sin duda, un duro golpe para la monarquía británica, que ha tenido que soportar una presión mediática que no ha sido de mucha ayuda para atravesar estos momentos.

Las redes sociales estallaron con cientos de teorías, incluso conspirativas, que buscaban explicar la situación. Mucho más cuando su equipo de comunicación ha demostrado no conocer la forma adecuada de manejar el tema.

Como lo dijo el primer ministro Rishi Sunak este viernes en sus redes sociales, la princesa de Gales ha demostrado “una tremenda valentía con su declaración”. Quienes han seguido su historia de cerca, de seguro la acompañan con sus oraciones y buenas energías.

William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia. Kate Middleton

NO HABRÁ MÁS INFORMACIÓN SOBRE KATE

La oficina de los príncipes de Gales, el Palacio de Kensington, ha sido enfático al informar que no dará ni un solo detalle acerca del cáncer que sufre Kate. Tan solo indican que la princesa está en proceso de recuperación y que el tratamiento de quimioterapia preventiva comenzó en febrero.

En cuanto a su regreso a la vida pública, no hay fecha concreta. Seguramente dependerá de su evolución.

Con esta nueva información, todos quedan expectantes sobre lo que pueda ocurrir con la esposa del príncipe Guillermo.

EL CÁNCER YA ERA UNA SOSPECHA

Una de las teorías de mayor fuerza tras la ausencia de Kate, era que la princesa sufría problemas graves de salud.

La plantilla del hospital donde fue operada (London Clinic) está en problemas pues, al parecer, se filtró alguna información.

Sus directivos aseguraron que no consentirán que algo así se pueda repetir en el futuro. “Creemos firmemente que todos nuestros pacientes, sin importar su estado, merecen total privacidad y confidencialidad con respecto a su información médica”.

La reputación del hospital puede verse duramente afectada, sobre todo ahora que se ha confirmado el diagnóstico de cáncer. Entre tanto, el personal médico dice estar conmocionado y angustiado por las acusaciones. Aseguran que de encontrar un culpable, este será inmediatamente despedido.

