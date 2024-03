Premios REM, aquí los detalles de la gala

Arrasó y no tenía un plan preparado. El pasado 20 de marzo, cantautor cuencano Álex Ponce llegó a los Premios Ranking Ecuatoriano de la Música (REM) con su humildad y buena onda habitual y se fue cargado. Subió seis veces al escenario, una como presentador y las otras cinco como el absoluto ganador de la tercera gala.

El intérprete de Plan, que ahora prepara su segundo álbum, está cosechando todo el trabajo hecho con su primera producción musical denominada Ser humano. Con más de 60 millones de reproducciones en plataformas, consiguió ser elegido como el artista con la canción más escuchada del año, tanto en radio como en plataformas.

Además, Álex Ponce ganó Artista masculino más escuchado en radios y plataformas y el de autor más reproducido.

EXPRESIONES conversó con el intérprete en la alfombra roja que se dispuso en el teatro Centro de Arte. En la charla, aprovechó para agradecer el apoyo que ha recibido del público y que ahora se muestra en el interés en su nueva gira por Ecuador y México. Algo que resaltó en esta ceremonia fueron los audífonos que llevó toda la noche, solo supo señalar que guardan relación con su próximo proyecto musical, el cual tendrá 15 canciones. Al igual que Mar Rendón, Álex continuará su carrera con un pie en el extranjero, por lo que es posible que pronto se mude a la capital mexicana.

La meticulosa selección de los nominados y ganadores fue hecha bajo los servicios de Vericast y Viberate, tecnologías que ayudan a Sayce a tener una medición precisa del impacto real de cada artista y canción. Este análisis toma los estrenos nacionales de noviembre 2022 a noviembre 2023, destacando lo más escuchado en radios y plataformas digitales con gran precisión.

Los Premios REM son organizados por la Sociedad de Autores y Compositores Sayce.

DAYANARA

Dayanara y sus Dadababys son uno mismo. Así se sintió cada vez que nombraban a la artista. La guayaquileña conquistó las plataformas digitales y por eso fue elegida como la más escuchada del año en esa categoría. Su vestido naranja fosforescente resaltó entre los looks.

DICAPO

La carrera de solista de Dicapo ha dado a conocer temas como Polaroid y Desordenado. Pero su talento no se reduce a solo su estilo, en esta noche demostró que se puede adaptar a cualquier canción. Los éxitos de Sergio Sacoto brillaron en su voz durante el homenaje por sus 30 años de carrera.

Sergio Sacoto y Felipe Jácome, de Tercer Mundo, cantaron el clásico Te extraño un poco en versión acústica.

JAVIER NEIRA

El cuencano Javier Neira ha tomado como bandera el tema Vuelvo a nacer en Ecuador. La canción, que se convirtió en la más viral del país tras los ataques terroristas del pasado mes de enero, tuvo también una presentación con muchos elementos representativos de la diversidad cultural del país detallados en la indumentaria de su cuerpo de baile.

ANDREÍNA BRAVO

Su familia de redes siempre la respalda. Con más de 130 votos, Andreína Bravo fue elegida como la favorita del público. Bravo señaló que este premio es tanto para sus fans como para sus haters.

MAR RENDÓN, DOUGLAS BASTIDAS Y HOMERO GALLARDO

La cantautora guayaquileña trata a los premios como eventos internacionales. Ha ganado experiencia al asistir a galas en México como los Premios TikTok y los showcase de los Grammy Latinos. Por eso, tuvo tres cambios de vestuario. Su estilismo estuvo a cargo de Israel Plaza. Pero también fue la que más participaciones musicales tuvo sobre el escenario. Cantó el featuring de Dime si recuerdas junto a Homero Gallardo y Douglas Bastidas.

Luego fue parte del homenaje a la trayectoria de Silvana. En ambas presentaciones, el sistema de audio tuvo graves problemas. Aunque este fue evidente en casi toda la jornada, a Mar simplemente no se le escuchó por un buen rato. La artista lamentó estos problemas en sus redes sociales. “Sabemos que los errores técnicos suceden siempre, pero me queda el mal sabor de que un momento para el que me preparé tanto haya salido tan mal”.

Mar Rendón también pidió públicamente a Silvana la autorización para que la versión rockera de Volver a comenzar pueda ser subida a plataformas. Se llevó a casa el premio a artista más escuchada de radio.

SILVANA

El 21 de marzo, Silvana empezó su proceso de quimio y radioterapia. Un día antes, cuando se llevó a cabo la ceremonia, fue homenajeada por su trayectoria. Además de Mar Rendón, Lila Flores también tuvo una intervención musical con El ladrón.

PAPAYA DADA

Si Álex Ponce fue el más reproducido, los Papaya Dada fueron los mas bailados del año. Su megaéxito Amapola fue la canción que más veces los ecuatorianos eligieron para encender sus fiestas.

La agrupación quiteña empezó su carrera en 2007 y con estos premios consagran su carrera en el país, con tres reconocimientos REM: Grupo más escuchado del año en radios y plataformas, además de colaboración del año por su participación con Los Cumbia Stars de Colombia.

