Javier Neira: “Hacemos la guerra con música”

A lo largo de la historia, la música ha sido el reflejo de las sociedades. Es uno de los instrumentos de expresión cultural y de construcción social más potentes. Por eso, es fácil recordar épocas (y eventos sociopolíticos) con ciertas canciones.

Ejemplos hay muchos y de toda índole. Entre lo más popular en el ámbito ecuatoriano más actual, se puede mencionar Ecuador, sí se puede (de Damiano). Con solo sus primeros acordes puede poner la piel de gallina a quienes vivieron la participación de Ecuador en su primer Mundial de Fútbol, en 2002.

O Yo nací aquí, de Juan Fernando Velasco y Pamela Cortés, quienes en 2004 presentaron este tema que se convirtió en un himno para los migrantes y los múltiples problemas sociales.

Universal Music retira su catálogo de TikTok Leer más

Ahora, una nueva composición llega para quedarse en la memoria colectiva y hacerle frente, a punta de guitarra, a los problemas de seguridad que vive el país. El cantautor cuencano Javier Neira es el autor e intérprete de Vuelvo a nacer en Ecuador, canción que se publicó en mayo del 2023 para una campaña televisiva, pero que el pasado mes de enero cobró mayor importancia.

Desde el 9 de enero de 2024, la crisis carcelaria y la lucha contra el narcotráfico son algunos de los problemas que se agudizaron. Y mientras todo el territorio pasa por un toque de queda y la fiesta tiene bajo el volumen, el tema de Neira comenzó a tomarse la lista de virales de Spotify. Y con ello, la de los medios tradicionales.

Vuelvo a nacer en Ecuador habla del orgullo y de las cosas buenas. Para algunas personas puede ser considerada una respuesta a Rulay, la canción que se viralizó la misma semana y cuya letra y estética hace apología a los crímenes de la banda Los Tiguerones, que forma parte de las 22 calificadas como terroristas por el Estado y que han estado involucradas en varios actos de violencia, como la incursión armada en el canal TC Televisión.

Javier Neira. Instagram

En esta entrevista, Neira le cuenta a EXPRESIONES la sorpresa que fue para él ingresar a los virales de Ecuador, un sitial en el que en raras ocasiones hay música nacional. Por lo general es el reguetón, con Karol G y Feid, el que toma la batuta.

“Vuelvo a nacer en Ecuador ya tiene su tiempito. Hice un video en mis redes en el que decía que un buen ecuatoriano no debería de escuchar esa canción (Rulay), pero sí debería escuchar algo que hable positivamente sobre nuestro país”, señala.

La felicidad se le nota al comentar el logro. Tiene más de cinco millones de reproducciones en TikTok, con casi 4 mil videos replicando el audio. Y en Spotify va rumbo al medio millón de escuchas. “La gente se ha sumado de una manera loca y demostramos que los buenos somos más. Ecuador no solo es lo que sale en las noticias”.

Estas palabras las dice Javier en medio de la grabación de su nuevo videoclip. La canción en cuestión se llama Tochita, una palabra cuencana que describe a una persona de baja estatura y que también se utiliza para referirse a las botellas chatas de aguardiente. La clave en esta canción playera, que está en plataformas desde ayer 2 de febrero, es que retoma varias palabras de la jerga local y que muestra los paisajes de las playas de Santa Elena.

“Creo que los artistas solo caemos en mirar lo de afuera. En hablar como lo que está de moda... y mira que sí se puede estar número uno en Spotify con un tema social”, sentencia.

Luego del apogeo que ha conseguido Vuelvo a nacer en Ecuador, el Ministerio de Turismo y la Policía Nacional tuvieron acercamientos con el artista para la utilización de la canción, como parte de una campaña de posicionamiento para el canal estatal EcuadorTV. “El ministro Niels Olsen me la solicitó para que suene en el stand de la feria Fitur. Me comentó que la comunidad de migrantes la estaba escuchando bastante en Madrid”.

Fue el pasado 21 de enero cuando el tema ocupó el segundo lugar de la lista de temas virales (más buscados y compartidos) de Spotify. Dos días después llegó al primero. “Hemos hecho una guerra con música y bajamos a lo negativo de ahí”, asegura Javier.

Las amenazas no faltaron. Aunque lo toma con cautela, su mánager recibió mensajes intimidantes por redes sociales. También comentarios que hacían referencia a las bandas delictivas. “Sé que la música no es la solución para lo que pasa, pero es necesaria. Las canciones tienen mucho poder”.

Madonna le roba un beso a Tokischa en pleno escenario Leer más

Aunque hasta el cierre de esta nota Volver a nacer en Ecuador se encuentra en el cuatro lugar, lo que le importa es saber que la gente se apoderó de ella. “El Juanfer (Velasco) me llamó y me dijo que había creado el Yo nací aquí 2.0, entonces creo que es una canción necesaria en este momento”, cuenta Neira.

Ahora está en sus deseos sumar a más cantantes locales para darle un nuevo nacimiento a la unidad. Está en el momento justo para lograrlo.

Natanael Cano y Peso Pluma. Archivo

La música Bélica, un género en auge

Se acerca la fecha en la que en Chile se desarrollará el Festival Viña del Mar (del 25 de febrero al 1 de marzo), y uno de los artistas destacados es el mexicano Peso Pluma . Su popularidad es inmensa. Sin embargo, su participación levantó la polémica por considerarse que promueve la cultura del narcotráfico, según el Partido Republicano de Chile.

El éxito de Doble P es evidente (tiene más de 30 millones de oyentes mensuales). Y uno de sus logros más importantes es que en menos de un año superó a Bad Bunny como el más escuchado de Spotify, con un ritmo bastante nuevo: los corridos tumbados o narcocorridos, subgénero del regional mexicano que tiene también como exponentes a Natanael Cano o Junior H.

Este se caracteriza por fusionar los sonidos tradicionales con acordeones y requintos, pero con una estética más urbana y cercana a las estrellas del reguetón que a la vestimenta del norte de México. En cuanto a las letras, estas frecuentemente hacen referencia a la mafia y crímenes específicos, los lujos excesivos, balaceras e historias de pobreza a riqueza.

El dembow bélico, primo hermano del reguetón, también sigue la tendencia. Y aunque ya es un fenómeno pop, con canciones que también hablan de rupturas (como el más reciente single de Belinda, Cactus), tiene una razón social importante detrás.

Para el productor musical mexicano Osiris Vázquez, este movimiento es una respuesta social a lo que ocurre al norte de su país. “Todo movimiento artístico o musical es un reflejo de un momento sociocultural. Los artistas, los compositores, son una especie de antropólogos. Las canciones pueden hacernos entender cómo fue el contexto social de cierta época”.

El periodista musical dominicano Richard Villegas señala que el género se ha actualizado. “La razón por la que está tan pegado es porque ha existido una evolución de los códigos para un género que ha sido muy tradicionalista. Dejó de ser la música de los abuelos y está retratando diferentes aspectos sociales muy influenciados también por el rap y trap. Los jóvenes artistas hablan de sus éxitos, dinero y algunos meten el pie en el lenguaje del narcocorrido”.

Belinda relanza su carrera como solista con tema dedicado a Nodal Leer más

Para ambos expertos, la libertad de expresión debe mantenerse y no comparten la censura. “Recae sobre cada curador de radio, de playlist y del consumidor decidir si eso es lo que quiere apoyar. De todas formas, todos tenemos el poder del clic”, afirma Richard. Mientras que Osiris, quien ha visto crecer al género, sostiene: “Yo no puedo decir si está bien o mal, pero sí puedo decir que es una realidad en México que no se puede ignorar. Si esto sucede musicalmente es porque es la realidad de un sector del país en el que está muy normalizado y viven con eso todos los días”.

En el caso de Rulay, que en cuanto a ritmo es un dembow bélico, hay cierta diferencia con los artistas antes mencionados, puesto que este tema exalta claramente a una agrupación delictiva.