Belinda relanza su carrera como solista con tema dedicado a Nodal

Todo inicio con una foto de los almendrados ojos de Belinda. Su mirada tan característica ha hecho que los hombres caigan rendidos a ella, y Latinoamérica la tenga como un ícono de belleza. Este sello personal, que no solo ha quedado marcado en la piel de sus exparejas, también fue el símbolo que usó en sus redes sociales para el anunciar su regreso.

Nodal se lleva por delante a J Balvin y Belinda en una tiradera Leer más

El video de Cactus es una joya visual con muchas referencias.

La canción es un corrido tumbado con mezcla de pop con la voz y estilo único de Belinda, con letra de desamor. 🌵❤️👑 pic.twitter.com/H1fkAzftMU — Marcko Bello (@MarckoBello) February 1, 2024

A finales del 2023 firmó un nuevo contrato con Warner Music México, luego de 10 años de trabajar de manera indepediente. La noticia causó entusiasmo de inmediato y sus fans estaban muy pendientes de cómo sonaría su regreso con Cactus. Un tema que prontamente fue revelando la incursión de Belinda en un nuevo género, los corridos tumbados.

Ahora ella es Beli-K, un alterego que retoma la tradición sonora mexicana sumándose a la nueva ola. Su estética, mucho más pop, está llena de referencias a su vida personal. En especial a lo que fue su relación con Christian Nodal, uno de los mayores exponentes. El artista ya había dado su versión sonora con el disco Ayayay!

Belinda confirma que tiene listo su nuevo single Leer más

El video de Cactus es una joya visual con muchas referencias.

La canción es un corrido tumbado con mezcla de pop con la voz y estilo único de Belinda, con letra de desamor. 🌵❤️👑 pic.twitter.com/H1fkAzftMU — Marcko Bello (@MarckoBello) February 1, 2024

El video oficial estuvo bajo la dirección del dúo femenino Flakka. Incluyendo más talento femenino a esta mirada íntima sobre un doloroso rompimiento. "Hoy quiero sacar to' esto que lleva cargando mi corazón. Porque la terapia ayuda, pero la música sana más, cabrón", canta en la primera estrofa del tema dejando claro que aclarará todos los rumores de lo que fue la relación más comentada del espectáculo.

La diferencia de edad entre Belinda (34) y Nodal (25) fue algo que asombró a la prensa del corazón, además de pronto compromiso. Las rumores de boda sonaban fuerte pero nunca se concretaron. "No todo fue lo que me mostrabas. Si supieran cómo tú me tratabas. Una piedra que no fue real en un compromiso para aparentar", dice en otro pedazo de la canción en el que habla sobre el anillo que le entregó el norteño.

El regreso de Abraham Mateo es al lado de Belinda Leer más

Los belifans han usado las redes sociales para encontrar muchas más similitudes entre su vida y el videoclip.

Cactus es un proyecto transmedia, el cual tendrá su propia exposición en Ciudad de México. Esto nace como una colaboración con Coke Studio. Los detalles se darán a conocer próximamente.