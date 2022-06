Nodal se lleva por delante a J Balvin y Belinda en una tiradera

El pasado 1 de junio las redes sociales se encendieron cuando los cantantes Christian Nodal y J Balvin comenzaron una disputa por una publicación, en la que el colombiano invitaba a sus seguidores a encontrar las diferencias entre él y el nuevo look de Nodal.

Organizadores del concierto de Karol G, en Guayaquil, prefieren el silencio Leer más

Wey yo era muy fan de @JBALVIN y hasta me preocupé por él con lo de @Residente, pero ahora que veo que la salud mental se la pasa por el culo y que disfraza de bromas el bullying a @elnodal … ¿quieres las diferencias? Pues Nodal si canta y compone sus canciones, “josesito”. pic.twitter.com/4QB1EGGciH — UnTalFredo (@UnTalFredo) June 2, 2022

Ante esta polémica publicación, el rey del mariacheño (combinación de mariachi y música norteña), como se lo conoce a Nodal, que ha sido blanco de múltiples críticas tanto por sus extravagancias como por su vida amorosa, respondió con varios stories en la misma red social, en las que dijo:

Este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas, porque no anda coherente, que el cabrón tiene un documental hablando de la paz, de la salud mental, vibras y energías, pero en su cuenta que tiene millones y millones de seguidores subió una foto para que hagan burla de mí, cuando todo el mundo sabe que me estoy levantando de una mierda muy fuerte que viví y no hay derecho a hacer esas cosas, hay que usar las redes sociales. Christian Nodal en su cuenta de Instagram.

Nodal y Balvin estuvieron dedicándose stories, en los que el reggaetonero trató de llevar la ‘fiesta en paz’ pero con su usual sentido del humor encendió más el problema, a tal punto en el que el mexicano le dedicó un story en los que se escucha de fondo la tiradera ‘Esto lo hago para divertirme’ que Residente (René Pérez) había escrito en contra del colombiano, por la iniciativa en la que Balvín incitaba a los cantantes de la industria urbana a ‘boicotear’ los premios Latin Grammy 2021, argumentando que los organizadores le daban poca atención al género urbano.

Ante las supuestas provocaciones que tuvo el cantante norteño decidió dedicarle una ‘tiradera’ que esperaba lanzar el viernes 3 de junio al mediodía, pero tuvo retraso. Girasol como fue titulada la nueva canción de Nodal fue publicada en las diferentes plataformas el sábado 4 de junio, después de que ambos exponentes de la música, tuvieron una pelea mediante redes, por varios días.

En la canción el ex novio de Belinda, arremete en contra de ella y Balvin acusándolo de no ser prudente con los mensajes de burla que el intérprete de ‘mi gente’ difunde teniendo más de 50 millones de seguidores en Instagram y desafiando a que se ponga en su lugar.

La canción que dura casi 6 minutos es una combinación de hip hop y rock, en esta también menciona a su ex novia Belinda, diciendo “¿Recuerdas el caso de Johnny Depp?, pues bueno. Si la 'innombrable' me arma un caso eso verán de nuevo. No me digas que no hay maldad en tu negra intención. Si haces pura mama$% para pegar una canción”

Belinda y Nodal estuvieron juntos durante casi 2 años y el pasado 12 de febrero pusieron fin a su compromiso después de múltiples especulaciones en las que se hablaba de la posible ruptura porque los cantantes eliminaron sus fotos y se dejaron de seguir en redes sociales. Otro de los rumores que se ha difundido hasta el momento es que la cantante y actriz le habría pedido a él saldar sus deudas y la madre de Nodal se enteró, obligándolo a finalizar su noviazgo.

Al parecer, horas antes del lanzamiento de Girasol, Balvin y Nodal hablaron firmando la paz. Nodal dio un concierto en los que pidió disculpas a J Balvín diciendo "¿Les pido un favor? Esa canción no es para Balvin, es para toda la gente mierd* que no me permite superarme como ser humano. No para Balvin, Balvin sólo era un referente de la inconsciencia que existe en este mundo, es todo, pero él y yo ya lo arreglamos", agregó el mexicano.

Por otro lado J Balvin también se pronunció a través de sus stories en Instagram en los que decía que quiere paz y que no es nadie para juzgar la forma en la que respondió el otro cantante.