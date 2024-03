Harry tiene la intención de pedir la ciudadanía estadounidense

No solo Kate Middleton es noticia. El príncipe Harry también lo es por asuntos que tan solo le atañen a él. Tiene intención de solicitar la ciudadanía estadounidense. Están a punto de cumplirse cuatro años del Megxit. Así se llamó al hecho de que el duque de Sussex dejara de formar parte de la familia real británica y se marchara a vivir a Estados Unidos junto a su mujer Meghan Markle. Después de este tiempo al otro lado del charco, el hijo del rey Carlos III (75 años) se está planteando dar ese paso.

Kate Middleton: Personal del hospital en el que fue operada es investigado Leer más

Harry estuvo en el programa 'Good morning America' y allí hizo varios comentarios en los que calificó su vida en California de “increíble”. Es la evidente muestra de que no se arrepiente nada de la decisión que tomó pese a las polémicas consecuencias que ha tenido con la familia real británica.

Todavía está por verse si el príncipe Harry solicita la ciudadanía estadounidense, pero lo que está claro es que, de ser así, se enfrentaría a un panorama complicado. Para dar ese paso, el hermano del príncipe Guillermo tendría en cuenta varias cuestiones, porque implicaría cambios muy significativos. Uno de los más importantes, que tendría que renunciar a su título real. Aunque ya cuando llevó a cabo el Megxit renunció a algunos títulos, funciones y privilegios, esto iría más allá.

(Te invitamos a leer: Kate Middleton, su muerte y otras locas teorías)

El Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos indica que ”todo solicitante que posea un título hereditario o una posición de nobleza en un Estado extranjero deberá renunciar a dicho título o posición”.

Y no solo eso. El príncipe Harry tendría que hacer esto de forma pública, puesto que tal y como se exige en el Juramento de Lealtad de Estados Unidos, “el solicitante deberá renunciar expresamente al título en una ceremonia pública”. La única forma de no renunciar sería que desde esa institución le concedieran la ciudadanía con carácter honorario, algo que no suele suceder.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!