Matthew Underwood, actor de Zoey 101, admite que sufrió de abuso sexual

Tras la publicación del documental Quite on set: The dark side of kids, muchos exactores infantiles han abordado su experiencia de crecer en el plató de televisión, especialmente en los de Nickelodeon.

El más reciente en dar su opinión fue Matthew Underwood, quien dio una sorprendente declaración en sus redes sociales tras el documental de Investigation Discovery.

Matthew fue una de las estrellas principales de Zoey 101. Actualmente tiene 33 años y reveló que a los 12 años sufrió abuso sexual por parte de un ser cercano. Estas declaraciones llegan tras la insistencia – y amenazas de muerte- de varios seguidores mediante correo electrónico, quienes esperaban con insistencia que se pronunciara al respecto. Aquí detalla sus razones por las que no opina sobre los casos de otros de sus compañeros.

“Cuando tenía 12 años, el padrastro de mis mejores amigos me acosó y abusó sexualmente de mí. Perdí a los mejores amigos que había tenido porque no podía pasar tiempo con ellos sin sentir el disgusto personal y la traición provocada por un hombre en quien confiaba como si fuera mi padre”, continuó Matthew. “Cuando tenía 19 años, fui acosado sexualmente y luego agredido por mi agente en ese momento, quien había pasado una buena cantidad de tiempo generando confianza en mí como amigo y mentor”.

En el largo texto compartido en su perfil de Instagram, reclama la manera en la que le han insistido pronunciarse. “Últimamente, mucha gente ha estado explotando mi correo electrónico diciéndome que esperan que mi madre y yo muramos y que ardamos en el infierno, me llaman defensor de pedófilos y todo ese asunto”, escribió Matthew. “He pasado muchos años reconstruyendo la imagen que tengo de mí mismo y esas palabras de odio tienen poco efecto en mí hoy”.

En otra parte de la carta aclara que siempre estará del lado de las víctimas. “Siento una empatía extrema por cualquiera que haya sido aprovechado por personas en las que confiaba. Espero que todos puedan llegar a amarse a sí mismos y tener un gran apoyo de sus familiares y amigos en su viaje de recuperación”. Finaliza con una petición a sus fans: “También les pido a todos que se tomen unos momentos y consideren por qué alguien podría no compartir sus experiencias públicamente y no avergonzarlo inmediatamente por reservarse su derecho a la privacidad”.

