Hijos de los famosos que brillan con luz propia

Heredaron un legado, pero forjaron solos su destino. Los hijos de algunas de las figuras más sonadas de la televisión y el medio artístico aseguran estar agradecidos por las oportunidades. Sin embargo, el camino hacia el éxito, lejos de ser sencillo como muchos imaginan, ha estado lleno de desafíos. EXPRESIONES te cuenta una a una sus historias.

(Te invitamos a leer: Patricia Macías: TikTok, su canal de comunicación efectiva)

MECHE Y MARE: "ELLA NO ES MI HIJA, YO SOY SU MAMÁ"

Lorena Meritano sobre Yolanda Andrade: "Me jaló y me cacheteó" Leer más

María Emilia Cevallos, actriz, modelo e influencer, hija de la periodista María Mercedes Cuesta, cuenta con una comunidad de más de un millón de seguidores en Instagram. Ella empezó su trayectoria artística desde muy joven. Según su madre, “desde que era apenas una niña, María Emilia ha estado presente en los medios. Sin embargo, ha forjado su propio camino de manera independiente, sin necesidad de usar mi apellido o resaltar nuestra relación”.

La comunicadora afirma que admira este logro. “Es gratificante cuando la gente en la calle me reconoce y me dice: ‘Ella es la mamá de Mare’. Agradezco el cariño del público joven, que me sigue por su aprecio a ella y reconoce que no es ‘solo’ la hija de María Mercedes Cuesta, sino que yo soy la mamá de Mare. Es algo que me llena de orgullo”, comenta con entusiasmo.

(Te invitamos a leer: Mare Cevallos: su secreto más íntimo, revelado en televisión nacional)

MARIÁN Y BÁRBARA: DOS VOCES, UNA HISTORIA

En el mundo del entretenimiento y las redes sociales, la influencia y el reconocimiento pueden ser tanto una bendición como un desafío que requiere valentía. Marián Sabaté y Bárbara Fernandes comprenden esto a la perfección, ya que su exposición temprana al público las fortaleció frente a las críticas.

Penélope Cruz y Brad Pitt en campaña de Chanel Leer más

Bárbara recuerda: “Cuando era joven, enfrenté comentarios cargados de prejuicios sobre mi éxito, relacionados con ser hija de Marián Sabaté. Tuve que no rendirme ante ellos y confiar en mí con todas mis fuerzas para seguir adelante”.

Actualmente ha consolidado una imagen en redes con tres mil seguidores, que están atentos a sus proyectos, sobre todo en la actuación. Tuvo la oportunidad de grabar la serie Little birds, de Netflix, lo que implicó mudarse a otro país y seguir estudios intensivos, así como una firme confianza en sus sueños.

(Te puede interesar: ¿Piedra, papel o... ¿tijeras?, el lado B del romance)

GABY Y SARAH: TALENTO EMERGENTE

Sarah Alarcón es la más reciente en unirse al club. Con determinación y estilo, la joven de 19 años marca su rumbo en el mundo del modelaje y la influencia digital, con aproximadamente 150 mil seguidores en Instagram y más de 80 mil en TikTok.

Fran Aronsson: "Mentí que era mexicana" Leer más

Su madre, la también modelo y expresentadora de televisión Gabriela Pazmiño Yépez, lejos de querer que las comparen, la guía en la ruta para conectar con su autenticidad. Ella expresa: “Reconozco que hay una base que puede aprovechar, pero su carrera, logros y crecimiento dependerán de su propia preparación y esfuerzo”.

Las enseñanzas a su primogénita ponen en alto la responsabilidad de ser un referente positivo para los demás. “Debe empezar desde cero y recordar siempre sus raíces, manteniendo la humildad para seguir aprendiendo constantemente”, recalca.

(Te proponemos: Las hijas de las famosas crecieron)

RUTH Y ADRIÁN: LO QUE SE HEREDA NO SE HURTA

Antes de convertirse en influencer en las redes sociales, el actor Adrián Avilés dio sus primeros pasos en el teatro y la televisión. Aunque proviene de una familia de reconocidos intérpretes, como Hugo Avilés y Ruth Coello, llevar el legado de sus padres supuso un desafío aún mayor.

“La sombra de mis padres estuvo presente, y aunque ser su hijo otorgaba cierto respaldo, también añadía una presión extra para superar las expectativas”, confiesa. Esta experiencia le permitió cultivar una mayor confianza en sí mismo, lo que fortaleció su voz y estilo. “Mis padres me inculcaron la importancia de mantener mi propia identidad. Siempre me permitieron expresarme libremente”, agrega.

Gracias a su dedicación, logró importantes hitos artísticos, como ser el primer personaje drag en una serie de televisión familiar y demostró que su orientación sexual no afecta su valía y talento. Actualmente, participa en el pódcast de YouTube Sí somos, donde comparte divertidas anécdotas con más de 183 mil seguidores junto a Gilliam Mieles y Carolina Plaza.

(También puedes leer: Viviana Salame y Adrián Avilés: Hasta los paran en la calle por sus pódcast)

DE ECUADOR A HOLLYWOOD

Goldie Hawn y Kate Hudson. Goldie Hawn, reconocida actriz de Hollywood, y su hija Kate Hudson, también actriz exitosa, han compartido un vínculo extremadamente cercano y amoroso. Su conexión es evidente tanto en la pantalla como en su vida cotidiana. Como madre e hija, han sido un ejemplo inspirador de apoyo mutuo en sus carreras y en la vida personal.

Madona y Lourdes Leon. Madonna, la audaz pionera que desafía las expectativas de género, ha inculcado a Lourdes una mentalidad abierta, lo que ha impulsado su autenticidad y coraje. Siguiendo el ejemplo de su madre, Lourdes desafía convenciones y expresa su singularidad a través de su estilo y proyectos creativos, lo que resalta el talento artístico que heredó y que trabaja por su cuenta.

Meryl Streep y Henry Wolfe. La oscarizada actriz de cine, teatro y televisión comparte su amor por la actuación con su hijo Henry Wolfe Gummer, quien siguió sus pasos como actor y es además músico. Su estrecha relación se destaca por ser afectuosa y aunque ambos comparten la misma pasión por la actuación, cada uno ha trazado su propio camino en la industria del entretenimiento.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!