Lorena Meritano sobre Yolanda Andrade: "Me jaló y me cacheteó"

La actriz Lorena Meritano, quien ha visitado en varias ocasiones Ecuador, confirmó que fue pareja de Yolanda Andrade hace aproximadamente 29 años, además reveló que concluyeron su relación tras un episodio de violencia.

Premios Platino: Esmeralda Pimentel y Májida Issa, presentadoras de la gala Leer más

La argentina concedió una entrevista para el programa 'El minuto que cambió mi destino', en la que recordó cómo comenzó su romance con la conductora mexicana: “Empecé a recibir unas cartitas y luego, en la casa, flores. Las herramientas de ella para conquistar son increíbles. Era una época muy particular, fue muy corto lo que vivimos, pero lo recuerdo muy bonito”.

Según Lorena Meritano, su relación con Yolanda Andrade fue un sueño opacado por los problemas de adicción que enfrentó Andrade en aquel entonces.

Joshua Degel: "Me siento súper cómodo en mis zapatos" Leer más

“Gracias a Dios, hoy está recuperada. No la vi con ninguna sustancia. Compartíamos té de canela, yo no tomaba alcohol. Pero si era una época de ella con un carácter (dominante) y, tal vez, hacía cosas que no estaban bien, pero se ha recuperado y eso es lo importante”, indicó.

Recordó cómo terminaron su romance: “Le mentí, le dije que iba con mi comadre a Valle de Bravo, en realidad me fui con un chico (...). La vi entrando cual capo de Pablo Escobar. Fue un momento muy violento. Ella me jaló de los pelos. Me dijo ‘te trato como una reina y tú, no sé qué’ (...) Yo quieta, ella me jaló de los pelos, me pegó un cachetazo. La miré y le dije ‘¿Terminaste?’ Me jaló, me cacheteó y me fui”.

Luego de lo sucedido, Lorena Meritano se marchó a su natal Argentina. Tuvieron que pasar 15 años para que volvieran a hablar.

(Te invitamos a leer: Tippán fue criticado por el vestido que le confeccionó a Ximena de Gutiérrez)

Tras años de distancia y silencio, ellas se reencontraron, lo que permitió que ambas partes cerraran el capítulo de su pasado conflictivo. Este reencuentro no solo significó la reconciliación, sino también el comienzo de una amistad basada en el respeto mutuo.

El vestido de novia de Mafer Pérez cuesta 3.800 dólares, según diseñadora Leer más

Los amores lésbicos de Laura Zapata

Tras la muerte de Nicandro Díaz, Laura Zapata concedió una entrevista al periodista mexicano Carlo Uriel, en la que recordó la amistad que mantuvo con el productor. Sorprendió al revelar que su media hermana Thalía sostuvo un breve romance con el fallecido hombre de TV. Su declaración hizo eco en las redes sociales y en la farándula.

Laura Zapata. Archivo

Durante un encuentro con la prensa, la conductora Yolanda Andrade arremetió contra la actriz, a quien acusó de indiscreta. Pero fue más allá de cuestionar el protagonismo de Zapata en medio de la tragedia y también divulgó información que era inédita: que Laura habría tenido un romance con una reconocida actriz y una popular cantante.

El vestido de novia de Mafer Pérez cuesta 3.800 dólares, según diseñadora Leer más

Al ser cuestionada, Zapata no ocultó su molestia: “No voy a entrar en ese burdel, no voy a entrar”, dijo y aclaró que no tenía intenciones de interponer una demanda contra la presentadora. Aunque las declaraciones de la actriz parecían poner fin a la polémica, la controversia se avivó a raíz de un video donde el periodista Jorge Carbajal del programa En shock, dejó entrever que los amores lésbicos de Laura Zapata habrían sido la actriz Renata Flores y la cantante Denisse de Kalafe.