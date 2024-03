Tippán fue criticado por el vestido que le confeccionó a Ximena de Gutiérrez

El fallecimiento inesperado de Luis Tippán trajo a la memoria cuando el diseñador cuencano que vivía en Guayaquil vistió a la primera dama de aquel entonces, Ximena Bohórquez de Gutiérrez, esposa de Lucio Gutiérrez.

La ocasión era única, el matrimonio del príncipe de Asturias, Felipe, con Letizia Ortiz (actuales reyes de España), en mayo del 2004. Ya hace casi 20 años.

La ex primera dama lució en la ceremonia un vestido corto de dos piezas color verde claro, cuyos complementos eran un sombrero y un bolso a juego. Para la noche, optó por un traje largo negro y corte sencillo. En la reunión informal utilizó un atuendo con pantalón en tono salmón. El costo del vestuario fue de 1.000 dólares. El diario El País comentó sobre el look de Ximena de Gutiérrez.

En Ecuador a Tippán lo criticaron duramente por esta creación (la de tono verde) que muchos consideraron no era apropiada (demasiado sencilla) para un acontecimiento real. ‘Le dieron a matar’ y en esos tiempos no había redes sociales como ahora. A tal punto llegaron los malos comentarios, que no faltaron los que creyeron que la carrera del modisto había llegado a su fin. Sin embargo, aquello no se dio.

A pesar de que el crítico de moda era parte del programa 'Simplemente Mariela', que se emitió en TC, tampoco estuvo libre de los cuestionamientos de la presentadora Mariela Viteri. “Esa es la única vez que se enojó conmigo. El coraje le duró unas tres semanas, luego retomamos la amistad”, cuenta.

En una entrevista que Ximena de Gutiérrez concedió a este Diario en 2021, dijo que recordaba que “me lo hizo un artista de la confección ecuatoriana, y me gustó muchísimo la forma y la minuciosidad, con tantos detalles”.

Cuando le mencionaron las críticas que recibió, contestó. “El traje no le hace al monje”. Hasta esa fecha no lo había vuelto a usar.

Los restos de Luis Tippán fueron cremados, según su voluntad, y está previsto oficiarse una misa en su memoria, el miércoles 27. Amigos diseñadores, entre ellos, María del Mar Proaño se encargaron de buscar una iglesia.

