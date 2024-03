Luis Tippán: Sus amores eran la Virgen de Guadalupe y su madre

La noticia de su muerte sorprendió. Casi nadie conocía que el diseñador Luis Tippán estaba internado en el hospital de Infectología de Guayaquil. A este centro de salud acudieron el asesor de imagen Marco Tapia, la productora de Ecuavisa, Betty Mata y otros allegados, los cuales confirmaron que él falleció la madrugada del martes 26 de marzo. Se informó que sufrió un paro, aunque al principio se dijo que sufrió una caída.

En las imágenes que aparecen en las redes sociales, se lo ve muy delgado con un aspecto desmejorado. El fin de semana pasado, EXPRESIONES trató de comunicarse con él para conocer su opinión sobre el traje que lució en su matrimonio Mafer Pérez. Jamás respondió.

Luis nació en Cuenca en una fecha que prefería no recordar porque, comentaba entre risas, “las estrellas no tenemos edad ni caducidad”. Más de 40 años se dedicó al diseño, al principio lo hizo de manera empírica.

“Fui autodidacta muchos años. Solo estudié en la Escuela Modistas del Guayas, la única en aquella época que me aceptó. Todas las alumnas eran mujeres. Nunca olvidaré que me hicieron una prueba en una máquina de coser antigua que se manejaba con pedal. Pude hacerlo, porque yo cosía en mi casa a mano. Tenía 14 años”, comentó en la última entrevista que le hizo este diario en 2022.

Sus especialidades eran la alta costura y los trajes típicos para certámenes de belleza. Participó como crítico de moda en el programa 'Simplemente Mariela' (donde estuvo desde el inicio junto a Mariela Viteri) y en otros segmentos de TV.

Trabajando en sus trajes típicos. Archivo

Siempre frontal y ocurrido. Cuando iba a un evento o aparecía en televisión siempre lucía elegante, con sombrero y con sus gafas, las cuales casi nunca se quitaba.

Lastimosamente con la pandemia de COVID-19, su gremio fue muy afectado. Cuando el mundo entró en cuarentena, le aterraba que su madre, Rosa (de muy avanzada edad y que todavía vive), se contagiara. Ella era su gran amor y siempre estaba pendiente de que no le faltara nada en ningún sentido. Vivían juntos y es quien se ha quedado con muchos de los trajes confeccionados por su hijo.

Durante una larga temporada estuvo distanciado de la presentadora Marián Sabaté (ahora en 'Los Hackers'), con quien se peleó. Luego limaron asperezas.

Uno de sus grandes amigos fue el también fallecido diseñador Manuel Wolf, a quien además consideró su guía. “Él me decía: no es así, sino de tal o cual manera. Tal vez me dolía en su momento, pero aprendí y me adapté a su comentario directo y muchas veces cruel. Aconsejaba a los que consideraba con talento. Tenía una gran actitud y personalidad”, manifestó durante la entrevista.

En un afiche con Manuel Wolf. Archivo

Siempre se reunía con sus colegas, entre ellos María del Mar Proaño y Marco Tapia, ya sea por algún cumpleaños o por festividades como Navidad. A María del Mar, la mala nueva la sorprendió en Miami. “Estoy devastada, era mi amigo, padrino. La última vez que nos vimos fue hace un mes. Creó un grupo para estar en contacto. Nos estamos uniendo, estaba solo, queremos aportar en lo que podamos, que duerma para siempre como se lo merece. Son muchos años de amistad, lo único que quiero es llegar a Guayaquil”, dijo llorando.

En la Basílica de Guadalupe en México con Marco Tapia. Archivo

Mientras que Marco Tapia indicó: “Por Luis viajé a México, aprendí un montón. Me enseñó mucho y fue un crítico muy duro conmigo. Se peleaba con los que me atacaban cuando me decían que yo no había estudiado diseño. Le respondía que no era algo que me interesaba, porque no iba a coser, que solo quería plasmar las ideas que tenía. Siempre me aconsejaba, era amigo y me hacía entender si algo no lo consideraba correcto. Nunca me enojé con Luis cuando se ponía histérico, luego se calmaba y me llamaba tranquilo”.

Era creyente de los ángeles. Archivo

Era creyente y sentía una gran devoción por la Virgen de Guadalupe. Quienes conocimos su casa taller apreciamos la colección de ángeles que tenía.

El último deseo de Luis era que sus restos sean cremados. El miércoles 27 está previsto despedirlo con una misa.

