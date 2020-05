Luis Tippán: luce su calvicie y no descarta retoque en el rostro

Los accesorios que siempre han caracterizado el look del diseñador Luis Tippán son los sombreros, pañuelos, boinas y gafas. Sin embargo, los primeros de los mencionados dejó de usarlos. Ahora luce la cabeza descubierta.

“Muchos creerán que llevaba sombreros para que no vean mi calva, no es así. Una de las razones es que sufro de alergias y cada vez que no tengo algo que cubra la cabeza, el acondicionador de aire o el clima frío me provocan rinitis o estornudos".

Michela Pincay: cierra su local de Guayarte Leer más

Pero después de esta pandemia, "estoy agradecido con la vida, con Dios porque tanto mi madre (Rosa), una persona de la tercera edad, como yo, nos hemos mantenido con salud, me siento renovado, fortalecido, es tiempo de corregir errores”.

Recuerda que en el programa 'Simplemente Mariela', de TC, lucía boinas. “Los sombreros los consigo en todas partes, donde veo uno bonito, generalmente en los aeropuertos. Los compro en Miami, Nueva York o Los Ángeles. Me gustan los de colores, cuadros, paisajes, animal print, tengo de paño, tela, terciopelo, pajilla y sintéticos. Algunos no los he usado porque no me combinan. Seguro volveré a ponérmelos porque poseo casi 400 sombreros”.

Su cabeza al descubierto es su nuevo look. cortesía

Luis se considera un artista, “mi arte está impregnado en mi colección de trajes típicos y quiero que me recuerden así. Ser un artista es una responsabilidad muy grande con el público, que se merece respeto. No es por presumir, sino que siempre debemos lucir una bonita imagen”.

Farandulero Luis: "Soy el rey del canje y he comido gracias a ello" Leer más

Siempre tuvo claro que en algún momento de su vida iba a mostrar su calvicie, pero con buen perfil. “No le temo a la vejez, ni a las arrugas, pero en la vejez todo se cae. Estoy convencido que si existen las clínicas es para ayudar a las figuras públicas y a las que no lo son. En mi caso, yo no me he puesto ni bótox, mi cara es virgen (risas). Ya veremos más adelante, quizá me haga un retoque”.

Retomó su trabajo y reabrió su taller. cortesía

Retomó sus actividades como creativo de moda, reabrió su taller. Siempre ha confeccionado ropa de alta costura. “Vivo de los reinados y de los eventos, como matrimonios. Por la situación que vivimos, eso tardará en moverse”, añade.

Tiene previsto trabajar en una línea de ropa masculina (camisas, sacos y pantalones) y se mueve en sus redes sociales.