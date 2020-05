Farandulero Luis: "Soy el rey del canje y he comido gracias a ello"

Farandulero Luis está dedicado a las redes sociales y a su peluquería. Pero en estos tiempos de crisis sanitaria confiesa que no la ha pasado nada bien porque al igual que todos debió cerrar su negocio.

“Ahora solo vivo de los canjes. Soy el rey del canje de la farándula y gracias a ellos he comido, especialmente platos chinos. No me da pena decirlo porque no estoy robando”, comenta con humor.

La comida china es una de sus favoritas. cortesía

Añade Luis Ruales (su nombre real) que “he tenido la suerte de que me han dado implementos de salud y limpieza. Me dieron un traje, la bandeja para limpiar las plantas de los zapatos, cuando se entra a la casa, guantes, mascarillas y visores. Gracias a Dios me han ayudado. Aunque no lo crean los sufridores, las marcas me paran bola. La clave es que soy yo mismo, sin poses y del pueblo, cuando alguien es transparente y no se cree lo que no es, pega. Algunos ni con goma lo hacen".

Farandulero Luis es un personaje al que muchos no pueden ver ni en pintura. Con Adriana Sánchez, quien vive en Estados Unidos, Mauricio Altamirano, entre otros, ha protagonizado algunos conflictos.

En esta crisis no le han faltado artículos de higiene y salud. cortesía

Siempre recuerda con cariño al fallecido presentador Gino Molinari porque afirma que en todo momento lo apoyó. Anualmente entrega el premio que lleva su nombre a talentos locales y fue parte del espacio 'Intrusos', que presentó Marián Sabaté y Oswaldo Segura en RTS.