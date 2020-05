Michela Pincay: cierra su local de Guayarte

Luego de que Michela Pincay regresó en marzo de España (invitada para una charla de empoderamiento por OBS, Universidad en Barcelona) se aisló de inmediato. Nunca presentó síntomas de coronavirus. Previamente viajó a Alemania, República Checa y Dinamarca. “No estuve en Italia, donde esta pandemia fue muy fuerte y donde mucha gente murió”.

La crisis sanitaria que atraviesa el mundo echó a perder sus planes porque gran parte del 2020 tenía previsto seguir recorriendo el mundo. Con su sobrina Samia y su hermana Iesmi planificaron un recorrido por Egipto durante el mes de abril.

Aparte de hacer turismo, era una celebración por los 15 años de la adolescente. También iba a volver a España. “Con esta situación todo es incierto, lo que resta del año es incierto”, expresa.

La semana pasada cumplió 29 años. No hubo grandes festejos. Compartió con su madre, Gardenia. Aunque los regalos y detalles, como las flores, y los cariñosos mensajes no faltaron.

Michela se dedicará a impulsar sus negocios. Cortesía

En las redes sociales llegaron a comentar que su exnovio Dave Morales, con quien su relación terminó mal, ya que hubo desde acusaciones de agresiones hasta un proceso legal, le había dado una serenata por su onomástico. Aquello, ella lo desmintió. “Para nada”.

En lo laboral, en enero, Teleamazonas canceló el programa ‘Quiero cantar contigo 2’, en el cual iba a compartir con Ronald Farina. Ya se la había anunciado a ella como la presentadora. “Lo que es la vida, por la pandemia tampoco se habría podido hacer porque aunque se grababa en Guayaquil, mucha gente provenía de diferentes regiones del país”, cuenta.

Michela no se conforma con la TV o lanzar perfumes, además tiene varios emprendimientos los postres Yummi, el restaurante The foodie y el centro de belleza Akua spa.

“Estos serán mi prioridad. Le daré con más fuerza a los dulces, incluso esto se ampliará en el local del Mall del Sol, mientras que el restaurante (The foodie) en Guayarte cerró, ya no tendré un lugar físico, se reducirá a envíos a domicilio. No sé cuándo se reabrirá el spa. Por el tipo de negocios hay mucho contacto con el público. Trataré de que los empleados no salgan perjudicados, la crisis afectó mis negocios”.