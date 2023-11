Mare Cevallos: su secreto más íntimo, revelado en televisión nacional

Mare Cevallos dejó con la boca abierta a los televidentes de Ecuavisa y a todos sus compañeros de Desafío a la Fama con una de sus intervenciones en el último reto de equipos transmitido el 15 de noviembre. La prueba consistía en revelar primicias sobre los integrantes de su misma agrupación o de ellos mismos, datos que nadie haya escuchado. Se esperaba que hablara de su ex, o de sus relaciones en el reality, sin embargo, reveló un secreto que sorprendió y hasta conmovió a muchos.

Inició indicando que lo que iba a contar pasó hace cinco años, por allá por el 2018, año en el que había sido convocada por primera vez a Ecuavisa para participar en una novela y también el año en el que se hizo una prueba de embarazo que salió positiva.

"Hace 5 años me llamaron por un casting en Ecuavisa, y yo dije "la hice" (...). Sin embargo, días antes de que me llamaran de Ecuavisa yo me hice una prueba de embarazo y salió positiva. Tenía dos meses, entrando en el tercer mes. En ese momento de mi vida, realmente no quería ser mamá y tampoco de la persona que yo quedé embarazada. Pese a todo, en algún momento dije 'bueno es lo que me tocó, tengo 25 años, soy adulta, tengo trabajo'. Decidí que iba a pasar y se lo conté a mi mamá. Recuerdo que estaba en España, se emocionó mucho y le compró ropa, le compró cositas... el papá dele bebé no estaba contento con la decisión, pero seguí. Yo ya había decidido ser mamá, aunque me cuestionaba hacerlo en las mismas condiciones en las que llegué yo, sin una imagen de familia. Estaba muy estresada y decidí hacer una sesión de Reiki pero me cuestionaba el por qué. Mi instructor me dijo que mi hijo era niño y que podía escuchar, que sabía que no era deseado. Y pues, la palabra tiene poder. Cuando me enamoré de la idea de ser mamá, ya mi hijo había decidido no estar vivo, su corazón había dejado de latir. Hasta hoy me culpo, aún guardo cositas del bebé, siento que pudo ser el hombre que más me ama en el mundo. En este momento Alfredo tendría cinco años. Nadie nunca supo y, aún me cuesta. Creo que por eso no quiero ser mamá", fue el testimonio de Mare Cevallos.

Sus compañeros le dieron palabras de aliento, le dijeron que era muy valiente por compartir su historia. Finalmente, el grupo al que pertenecía Cevallos, que tenía entre los integrantes a Don Day y a Conny Garcés, fue el que ganó el reto de talento.

Mare ha sido vinculada sentimentalmente en el reality con dos de los participantes: Josué Caballero y Mauro Falcón (Kachafa). Fuera de la casa se ha hablando de una relación con Ricardo Velasteguí, sobre quién solo ha atinado a decir "él es muy importante en mi vida".