Desafío a la fama: Carolina Jaume o Mare Cevallos, ¿a quién prefiere Ecuador?

La tensión entre Carolina Jaume y Mare Cevallos llegará a su fin este 10 de octubre en el reality ‘Desafío a la fama’. Mare desafió a Carolina a un reto de popularidad, lo que las llevó a la posición de poder ser eliminadas por el público. Este martes a las 21:00 se conocerá quién obtuvo más votos y por lo tanto quién abandonará la casa.

Carolina Jaume y Allan Zenck llegan a una tregua por el bien familiar Leer más

Según especulaciones que circulan en redes sociales, sería Cevallos quien abandone la casa. De ser cierto, este resultado la convertiría en una víctima de su propio juego. ¿La razón? Fue ella quien le pidió a sus compañeros ser la señalada de la semana, para intentar enfrentarse en duelo de votos con Sebastián Tamayo o Carolina Jaume. La idea era darles una lección por el comportamiento que han tenido en casa, especialmente con los integrantes con menos trayectoria.

"Este señalamiento no es una venganza, no es resentimiento, ni traición, sino un hasta cuándo pisotear a la gente, humillarla, vivir para el resto y no para uno mismo, decir que haces las cosas por inseguridad y no te demuestras a ti misma que puedes ser mejor, porque si quieres seguir haciéndolo para el resto serás el extra de tú vida", dijo Mare al nominar a Carolina, en el capítulo del 6 de octubre.

Lee también: Desafío a la fama: la psique humana a prueba

Carolina alegó que ha cambiado y que incluso ha pedido disculpas a quienes quizá pudo humillar. También señaló que será el público decida.

Mare Cevallos: su abogado vigilará que no la injurien Leer más

"Un reality no va a relanzar tu carrera, en un reality se puede manipular al público, a la gente, en un reality no siempre te muestras como eres, y sé muy bien Carolina, porque así como sé tus virtudes y defectos, sé que eres muy manipuladora y es evidente como mientes, dices una cosas y otra y eso lo sabe todo el mundo", dijo Cevallos.

En la transmisión del 8 de octubre, Carolina aprovechó el momento para pedirle perdón por algo que le hizo a Mare Cevallos siete años atrás, aunque no específico de que se trataba. “Perdón, por el mal que te hice pasar hace siete años. Si tengo que pedirte perdón siete años más, lo haría. También me han hecho daño a mi, muchas personas que no voy a nombrar que no vienen al caso y sobreviví, no guarde ningún rencor y te pido perdón nuevamente”.

Sigue leyendo: ¿Rosalía tiene un nuevo amor?

En conclusión, Mare y Carolina son las señaladas de la semana. Este martes 10 de octubre, se conocerá a la segunda eliminada de la competencia. Para salvarla, el público tuvo que votar por su favorita, a través de la aplicación Ecuavisa Play.

¿A quién preferirá Ecuador?