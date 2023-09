Mare Cevallos: su abogado vigilará que no la injurien

Al estar incomunicada, ya que no usará tres meses su celular, tras el encierro obligatorio en el reality El desafío a la fama, que se estrenará el 25 de septiembre a las 21:00, María Emilia Cevallos le dejó un poder a su abogado para que pueda proceder legalmente contra cualquier página de farándula que emita “comentarios injuriosos” en su contra.

“Yo no necesito llamarla ni nada para defenderla. Me pidió que estuviera pendiente de las páginas de farándula o de personas con las que ya ha tenido problemas, cuyos nombres me reservo, por si dicen alguna calumnia o la agreden verbalmente durante su ausencia”, asegura el abogado Enrique Crespo a EXPRESIONES.

Según el profesional, el documento que está notarizado no es de ahora, y no necesita la firma de la actriz.

Hasta el momento no ha hecho uso de él, pero en caso de que ocurra, como su representante legal actuará de inmediato para defenderla e iniciar acciones legales “contra quienes digan que es una loca, que tiene problemas mentales, entre otros improperios”, explica.

Los medios de farándula o el comunicador que llegasen a cometer esa contravención de cuarta clase podrían ser sancionados con pena privativa de libertad de 15 a 30 días.

“El numeral 1 de la contravención de cuarta clase dice que no se pueden emitir comentarios burdos u ofensivos contra otra persona. Incluso decirle boba, bruta o imbécil”, indica Crespo. ¡Bien advertidos están!

