Mushuc Runa vs. Libertad: día y canales para ver EN VIVO el juego de LigaPro 2025

Paúl Vélez debuta como técnico del Ponchito en un duelo clave ante Libertad por la permanencia en LigaPro

  • Redacción Guayaquil

La crisis deportiva de Mushuc Runa llega a un punto decisivo. Tras quedar eliminado en los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador 2025 y hundido en el último lugar de la LigaPro, el Ponchito está obligado a sumar tres puntos este sábado ante Libertad, en el estadio Olímpico de Riobamba.

(Le puede interesar: La Liga, La Premier, La Bundesliga, La Seria A: ¿Cuándo regresa el fútbol europeo?)

El encuentro marcará el debut de Paúl Vélez como nuevo director técnico, en reemplazo del argentino Fabián Frías, cesado después de tres partidos por la falta de resultados.

Mushuc Runa apenas acumula 17 de 69 puntos posibles y se encuentra a siete unidades de salir de la zona de descenso, por lo que cada partido es una final.

Paúl Vélez
Paúl Vélez (d) se alista para debutar como estratega del Ponchito.@jamolestina

En contraste, Libertad vive un momento más estable. Los dirigidos por Juan Carlos León marchan en la octava posición con 34 puntos y mantienen la ilusión de clasificar al primer hexagonal del campeonato ecuatoriano.

Detalles para ver EN VIVO Mushuc Runa vs. Libertad

  • Día: sábado 9 de agosto
  • Horario: 14:00 de Ecuador
  • Dónde: Estadio Olímpico de Riobamba
  • Canales de TV y streaming: Ecuavisa, El Canal del Fútbol y Zapping Sports

Así va la tabla de posiciones de la LigaPro 2025

